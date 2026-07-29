Malý chlapec tvrdil, že je reinkarnací mrtvého muže. Jeho příběh dodnes nemá vysvětlení
29. 7. 2026 – 8:30 | Zpravodajství | Alex Vávra
Pětiletý chlapec z Indie tvrdil, že si pamatuje minulý život zavražděného obchodníka. Poznal jeho rodinu, obchod i detaily smrti, které podle okolí nemohl znát. Dodnes není jasné, zda šlo o reinkarnaci, nebo zvláštní hru lidské paměti.
Některé dětské fantazie zmizí stejně rychle, jako se objeví. Jiné však dokážou vyděsit celou rodinu. Pětiletý Titu Singh z Indie nemluvil o pohádkových bytostech ani vymyšlených kamarádech. Tvrdil, že má manželku, dva syny, velký dům a obchod s rádii v indickém městě Ágra. Především ale opakoval, že jeho předchozí život skončil kulkou.
Jeho rodina zpočátku považovala podivné vyprávění za dětskou hru. Jenže chlapec přidával další podrobnosti. Znal jména, popisoval konkrétní místa a tvrdil, že si pamatuje vlastní kremaci. Když se později setkal s příbuznými zavražděného obchodníka Sureshe Vermy, měl je okamžitě poznat.
Případ Titu Singha Torana se stal jedním z nejznámějších příběhů údajné reinkarnace moderní doby. Zaujal indická média, zahraniční televizní štáby i výzkumníky. Dodnes však není jasné, zda šlo o něco nevysvětlitelného, neobvyklou hru lidské paměti, nebo o rodinný příběh, který se postupně proměnil v legendu.
Poznal manželku a ptal se na své děti
Toran Titu Singh vyrůstal ve vesnici Badh v severoindickém státě Uttarpradéš, přibližně třináct kilometrů od Ágry. Narodil se Mahaviru Prasadovi a Shanthi, podle rodiny je však odmítal považovat za své skutečné rodiče. Neobvyklá tvrzení měl pronášet už kolem osmnáctého měsíce života. Dědečka údajně žádal, aby se postaral o jeho manželku a děti. Trval na tom, že nepochází z Badh, ale z Ágry, kde vlastní velký dům a obchod.
Jak rostl, jeho vzpomínky měly být stále podrobnější. Kritizoval skromný způsob života své rodiny i oblečení matky. Tvrdil, že dříve žil v mnohem větším pohodlí a patřil mezi zámožné obchodníky. Zlom nastal v dubnu 1987, kdy se Titu rozrušil poté, co jeho otec odjel do Ágry bez něj. Tehdy měl rodině sdělit, že vlastní obchod s tranzistorovými rádii, jmenuje se Suresh a patřil mezi pašeráky a násilníky.
Jeho starší bratr Ashok se proto s přítelem vydal do Ágry. Na Mall Road skutečně našel obchod Suresh Radio. Prodavač mu měl potvrdit, že patřil Sureshi Vermovi, který byl několik let předtím zastřelen. Zesnulý muž měl manželku Umu Vermovou a dva syny. Údaje odpovídaly tomu, co Titu opakovaně vyprávěl.
Když se Uma Vermová, vdova po zavražděném Sureshi Vermovi, dozvěděla o chlapci, který tvrdil, že je jejím zesnulým manželem, rozhodla se ho navštívit. Do vesnice přijela společně se Sureshovými rodiči a třemi bratry. Titu byl údajně venku, když skupinu spatřil, a okamžitě oznámil, že přijela jeho druhá rodina. Umu poznal, požádal ji, aby si sedla vedle něj, a začal se vyptávat na děti. Největší šok přišel ve chvíli, kdy připomněl jejich poslední společnou návštěvu tradičního jarmarku v sousední vesnici. Podle Umy uvedl důvěrné podrobnosti, které neměl mít odkud znát.
Chlapec měl správně pojmenovat Sureshovy syny, popsat jejich dům a znát rodinné přezdívky. Když ho později odvezli do Ágry, údajně poznal obchod a upozornil na změny, které v něm byly provedeny po Sureshově smrti. Obě rodiny rovněž tvrdily, že Titu měl podobnou povahu jako zavražděný muž. Byl prudký, odvážný a snažil se prosazovat svou autoritu. Suresh Verma byl podle dobových zpráv obchodník s vazbami na podsvětí, který se v minulosti ubránil několika útokům. Objevila se také tvrzení, že Titu bez předchozího učení dokázal ovládat autorádio s kazetovým přehrávačem a řídit automobil. Právě tyto schopnosti měly být pro Sureshe naprosto běžné.
Největší pozornost však přitáhla Tituova mateřská znaménka. Na pravém spánku měl malé kruhové znaménko připomínající vstřelnou ránu. Pod pravým uchem se nacházelo další, tentokrát hvězdicovité. Podle článku zveřejněného v roce 1988 v časopise India Today měla jejich poloha odpovídat zraněním zachyceným v Sureshově pitevní zprávě. Střela měla proniknout pravým spánkem, odrazit se uvnitř lebky a vyjít pod pravým uchem. Právě na těchto místech se nacházela Tituova znaménka.
Případem se zabývali také N. K. Chadha z Dillíské univerzity a Antonia Millsová z Virginské univerzity. Výzkumníci se snažili ověřit výpovědi obou rodin a oddělit původní tvrzení od pozdějších verzí. Právě jejich pátrání ale odhalilo také zásadní problémy.
Narodil se ještě před Sureshovou smrtí
Suresh Verma podle oficiálních záznamů zemřel 28. srpna 1983. Tituův otec tvrdil, že se jeho syn narodil 10. prosince téhož roku, tedy přibližně tři a půl měsíce po vraždě. Nemocniční dokumenty, které nalezla Antonia Millsová, však ukazovaly na 11. prosinec 1982. Pokud byly správné, Titu se narodil více než osm měsíců před Sureshovou smrtí. Oba by tedy po určitou dobu žili současně.
Millsová připouštěla, že nalezené záznamy mohly patřit jinému dítěti. Nesrovnalost se však nikdy nepodařilo definitivně vysvětlit. Zastánci nadpřirozeného výkladu přišli s teorií, že Sureshova duše mohla vstoupit do již narozeného chlapce. Titu měl totiž v osmi měsících prodělat krátkou nemoc. V hinduistické tradici se podobná představa označuje jako parakája pravéš, tedy vstup duše do cizího těla. Pro skeptiky existuje mnohem jednodušší vysvětlení.
Tituova rodina sice nebydlela přímo v Ágře, jeho otec tam ale denně cestoval a pravidelně četl místní noviny. Jeden z listů zveřejňoval zprávy o Sureshově vraždě tři dny po sobě. Je proto možné, že se o případu mluvilo také doma. Titu mohl informace zaslechnout, zapamatovat si je a později je považovat za vlastní vzpomínky.
Takový jev se nazývá kryptomnézie, při níž si člověk vybaví dříve zaslechnutou nebo přečtenou informaci, ale zapomene na její původ a začne ji nevědomky považovat za vlastní vzpomínku či osobní zkušenost. U malého dítěte mohla být hranice mezi fantazií, zaslechnutým příběhem a skutečnou vzpomínkou velmi nejasná. Další podrobnosti mohl Titu získat při setkáních se Sureshovými příbuznými. Rodina se ho vyptávala a mohla mu nevědomky napovídat formulací otázek, reakcemi nebo gesty. Správné odpovědi se následně zdůrazňovaly, zatímco chyby mohly postupně zmizet z paměti.
Významnou roli mohl sehrát také konfirmační klam. Jakmile lidé uvěřili, že chlapec je znovuzrozeným Sureshem, začali jeho výroky vnímat způsobem, který jejich přesvědčení podporoval. Řada podrobností navíc nebyla zaznamenána bezprostředně, ale až s několikaletým odstupem. Příběh se mezitím předával mezi příbuznými, novináři a výzkumníky. Každé další převyprávění mohlo některé části pozměnit nebo zdramatizovat. Typickým příkladem je tvrzení, že Titu pomohl policii odhalit Sureshova vraha. Tato verze se rozšířila na internetu a sociálních sítích, spolehlivé důkazy pro ni však chybějí. Podle starších záznamů měl chlapec naopak uvádět, že útočníky nedokázal poznat.
Případ přesto zaujal média v Indii i zahraničí. Objevil se v britském časopise Reincarnation International a v roce 1990 také v pořadu BBC Forty Minutes. Po desetiletích jej připomněl Desi Crime Podcast, kterému poskytl rozhovor i dospělý Titu. Na hlavních bodech svého příběhu údajně trvá dodnes. Jeho vlastní život se však vydal úplně jiným směrem než život muže, za jehož pokračování se považoval. Vystudoval jógu a naturopatii a začal se věnovat výuce a péči o zdraví. Z chlapce, který si měl pamatovat život násilníka a pašeráka, se stal univerzitní pedagog.
Příběh Titu Singha dnes připomíná detektivku, v níž některé stopy dokonale zapadají a jiné celý případ znovu rozbíjejí. Na jedné straně stojí neobvyklé znalosti, poznání rodiny a mateřská znaménka odpovídající smrtelným ranám. Na druhé straně jsou nejasné dokumenty, možnost ovlivňování, novinové články a nespolehlivost lidské paměti.
Po téměř čtyřiceti letech už zřejmě nebude možné zjistit, co přesně se ve vesnici nedaleko Ágry odehrálo. Možná šlo o mimořádný případ kryptomnézie. Možná rodiny spojily několik náhod do příběhu, kterému postupně samy uvěřily. A možná se stalo něco, pro co současná věda zatím nemá vysvětlení.
Jisté je pouze jedno. Malý chlapec dokázal svým vyprávěním přesvědčit dvě rodiny, zaujmout vědce i televizní štáby a vytvořit záhadu, která přežila celé generace. A právě proto se případ Titu Singha stále vrací. Ne jako důkaz reinkarnace, ale jako otázka, na kterou dosud nikdo nedokázal odpovědět.