Majitelé psů zpozorněte. Nový lék může vašemu mazlíčkovi přidat roky života
22. 7. 2026 – 12:13 | Zpravodajství | Alex Vávra
Psi se možná brzy dočkají léku, který jim přidá roky života navíc. Americký startup Loyal dokončuje vývoj vůbec prvního přípravku zaměřeného na zpomalení stárnutí a pokud získá schválení amerických úřadů, může změnit veterinární medicínu i budoucnost výzkumu dlouhověkosti.
Každý majitel psa zná ten okamžik. Zdá se, že štěně vyrostlo během několika měsíců, dospělost uteče během pár let a najednou přichází stáří. Zatímco lidé dnes díky moderní medicíně žijí stále déle, délka života jejich nejvěrnějších společníků se za poslední desetiletí téměř nezměnila. To by se ale mohlo změnit. Americká biotechnologická společnost Loyal totiž stojí na prahu něčeho, co ještě před několika lety znělo jako science fiction – chce uvést na trh vůbec první lék, jehož hlavním účelem bude prodloužit zdravou délku života psů.
Pokud americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) přípravek schválí, půjde o historický milník. Nikdy předtím totiž žádný regulační úřad neschválil léčivo určené přímo k prodloužení života jakéhokoli živočišného druhu. Úspěch by přitom mohl znamenat mnohem víc než jen několik let navíc pro domácí mazlíčky. Výsledky výzkumu by totiž jednou mohly pomoci také při vývoji podobných léků pro lidi.
Za projektem stojí třicetiletá vědkyně Celine Halioua, která během několika let přesvědčila přední světové investory, že boj se stárnutím nemusí začínat u člověka, ale u jeho nejlepšího přítele. Do společnosti Loyal už investovali více než 5,2 miliardy korun a hodnota startupu se pohybuje kolem 8,9 miliardy korun. Mezi investory figurují například Bain Capital, Khosla Ventures, Valor Equity Partners, Baillie Gifford nebo fond Age1 založený průkopnicí výzkumu dlouhověkosti Laurou Deming.
Halioua přitom neusiluje o vytvoření „elixíru nesmrtelnosti“. Jejím cílem je prodloužit období života, které psi prožijí bez vážných zdravotních problémů. „Připadalo mi to jako velmi realistický způsob, jak řešit problém, který trápí téměř každého majitele psa – že s milovaným čtyřnohým společníkem máme příliš málo času,“ říká.
Od zachráněných zvířat k revoluci ve veterinární medicíně
Celine Halioua vyrůstala v texaském Austinu v rodině, kde byla láska ke zvířatům každodenní součástí života. Doma měli přes deset koček, několik psů i řadu zachráněných divokých zvířat – od mláďat veverek přes vačice až po poraněné ptáky. Na Texaské univerzitě původně studovala výtvarné umění, brzy ale přešla k neurovědám. Později nastoupila na Oxfordskou univerzitu, kde se věnovala ekonomii genové terapie. Studium však opustila a přidala se k investičnímu fondu The Longevity Fund, který financoval výzkum technologií prodlužujících život.
Právě tam narazila na studie, které jí změnily pohled na medicínu. Zaujaly ji experimenty ukazující, že jediná genetická změna dokáže výrazně prodloužit život drobného háďátka. Ještě větší dojem na ni udělala čtrnáctiletá studie Purina Institute, podle níž labradoři s přibližně o čtvrtinu nižším kalorickým příjmem žili téměř o dva roky déle.
„Tahle biologie existovala už desítky let. Stala jsem se jí naprosto fascinovaná. Přesto ji nikdo nikdy nepřetavil do skutečného léku,“ vzpomíná.
V roce 2019 představila investorovi Gregu Rosenovi svůj nápad založit firmu zaměřenou nikoliv na léčbu jednotlivých nemocí, ale přímo na zpomalování stárnutí psů. O několik měsíců později vznikla společnost Loyal. První plán počítal s genovou terapií, která měla jednorázově upravit hladiny růstového hormonu u velkých plemen. Brzy se ale ukázalo, že podobný postup by byl příliš drahý a zároveň by nesl zbytečně vysoké riziko.
„Svému vlastnímu psovi bych takovou léčbu nedala, pokud by existovala byť jen jedna ku tisíci šance, že ho zabije,“ říká.
Firma proto změnila směr a začala vyvíjet klasické léky ve formě tablet a injekcí. Nejdále je dnes přípravek LOY-002. Jde o denně podávanou tabletu na předpis s hovězí příchutí, která napodobuje některé účinky kalorické restrikce. Neomezuje přitom chuť k jídlu ani nevyžaduje snižování krmných dávek.
„Lidé nechtějí, aby jejich psi ztratili motivaci k jídlu, protože právě ta je základem výcviku. Psi byli domestikováni mimo jiné díky tomu, že s lidmi sdíleli potravu. Kdyby o tento přirozený zájem přišli, mohlo by to negativně ovlivnit vztah mezi člověkem a psem,“ vysvětluje Halioua.
Vývojáři proto řešili i zdánlivou maličkost – chuť léku. Po řadě testů zvolili příchuť připomínající hovězí ramen, aby psi tabletu vnímali jako pamlsek. LOY-002 je dnes testován v největší klinické veterinární studii historie. Studie STAY zahrnuje přibližně 1 300 psů na 72 veterinárních klinikách po celých Spojených státech. Dvojitě zaslepené, placebem kontrolované sledování bude trvat přibližně pět let. Veterinářka Jaime Houston z kliniky Barlow Trail Veterinary Clinic v Oregonu do programu zařadila už více než stovku psů.
„S většinou majitelů starších psů o programu Loyal mluvím a devět z deseti chce svého psa do studie přihlásit,“ říká.
První lék svého druhu může otevřít cestu i pro lidi
Vývoji výrazně pomohla změna amerických pravidel pro schvalování veterinárních léčiv. FDA umožňuje inovativním přípravkům získat podmíněné schválení ještě před dokončením všech dlouhodobých studií, pokud výrobce prokáže jejich bezpečnost, předpokládanou účinnost a zvládnutou výrobu.
LOY-002 už splnil dvě ze tří podmínek. Posledním krokem je doložení výrobního procesu ve velkém měřítku. Pokud vše půjde podle očekávání, mohl by být lék schválen už příští rok. Cena by přitom neměla být přemrštěná. Podle Haliouy by většina majitelů měla za léčbu zaplatit méně než 2 100 korun měsíčně.
„Rozhodně nemám v plánu na tom nepřiměřeně vydělávat,“ říká.
Společnost zároveň vyvíjí další dva přípravky – LOY-001 a LOY-003. Ty jsou určeny především velkým a obřím plemenům, která se běžně dožívají pouze poloviny věku oproti menším psům. Léky mají po ukončení růstu snížit hladinu růstového hormonu, který je s kratší délkou života těchto plemen spojován.
„Jakmile pes dokončí svůj růst, lze následně snížit hladinu růstového hormonu. Doufáme, že tím prodloužíme dobu, kterou prožije ve zdraví, a alespoň částečně vyrovnáme genetickou nevýhodu, kterou jsme těmto plemenům způsobili dlouholetým šlechtěním na velkou velikost,“ vysvětluje Halioua.
Pokud bude vývoj pokračovat podle plánu, mohly by se oba přípravky objevit na trhu přibližně rok až dva po uvedení LOY-002. Přestože je dnes hlavním cílem pomoci psům, Halioua od začátku myslí mnohem dál. Vývoj léčiv proti stárnutí u lidí je extrémně nákladný a zdlouhavý. Zatímco veterinární přípravek lze vyvinout přibližně za pět let s investicemi kolem půl miliardy korun, obdobný lék pro člověka by vyžadoval více než deset let vývoje a investice přesahující 21 miliard korun.
Právě psi ale mohou být ideálním prvním krokem. Jsou člověku biologicky velmi blízcí, sdílejí s ním stejné prostředí i řadu civilizačních chorob, zároveň se však dožívají výrazně kratšího věku. Výsledky výzkumu tak přicházejí mnohem rychleji.
Pokud se LOY-002 skutečně dostane na trh, nebude to jen další veterinární přípravek. Může jít o okamžik, kdy se medicína začne na stárnutí dívat úplně jinak – nikoliv jako na nevyhnutelný osud, ale jako na biologický proces, který lze zpomalit. A pokud se tato myšlenka osvědčí u milionů psů po celém světě, může se jednou stát základem léčby, která pomůže prodloužit zdravý život i lidem. Pro většinu majitelů psů ale bude nejdůležitější něco mnohem prostšího – získat ještě několik společných let navíc s tím nejvěrnějším přítelem.