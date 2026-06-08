Majitelé psů budou muset od července povinně registrovat psy do evidence
8. 6. 2026 – 8:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Majitelé a chovatelé budou muset každého svého psa od 1.července povinně zapsat do nové Centrální evidence psů.
Údaje budou do evidence zadávat veterinární lékaři, chovatelé musí psy zaregistrovat nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za neregistrování hrozí pokuta až 300.000 korun. Za registraci se bude platit poplatek, jehož výši si určí každé veterinární pracoviště. Vyplývá to z vyjádření Komory veterinárních lékařů pro ČTK a údajů ministerstva zemědělství.
V systému se budou evidovat základní informace, jako je plemeno, pohlaví či kastrace, údaje o očkování psů proti vzteklině, včetně informací o chovatelích psů a kontaktních informací pro případ ztráty zvířete. V systému budou také údaje o čipu psa nebo petpasu.
Povinnost registrace se podle prezidentky Komory veterinárních lékařů Petry Šinové vztahuje na všechny psy. "Každé zvíře se musí zapsat samostatně. Nelze vkládat více zvířat najednou," uvedla Šinová. Štěňata z chovných stanic musí být podle ní registrovaná před předáním novému chovateli. Nový chovatel si následně psa přepíše na sebe, nejpozději při vakcinaci na vzteklinu, dodala Šinová. Například kontaktní údaje nebo informace o ztrátě svého psa může zadat i chovatel sám.
Z dat Evropské federace výrobců krmiv pro domácí zvířata (FEDIAF) z roku 2023 vyplývá, že čtvrtina domácností v Evropě vlastní alespoň jednoho psa, jde celkem zhruba o 90 milionů psů. Mezi přední chovatele psů patří Maďarsko, Polsko a Rumunsko, Česko je s 2,23 miliony psy na čtvrtém místě.
Šinová se kvůli vysokému počtu psů obává přehlcení evidence po jejím spuštění. "Proto bychom chtěli apelovat na majitele psů, aby s registrací vyčkali a provedli ji při řádné vakcinaci," uvedla. Vakcinace psů proti vzteklině je v ČR ze zákona povinná, podle veterinářů se některé vakcíny musí znovu podávat každé tři roky, u některých je každoroční revakcinace. Registrace se proto bude plnit v následujících třech letech.
Řádné zaregistrování bude kontrolovat Státní veterinární správa (SVS). Žádnou plošnou kontrolu podle vyjádření pro ČTK nechystá, inspektoři budou registraci psa ověřovat během svých kontrol v případě, že už nastala chovateli povinnost.
Cílem evidence je mimo jiné omezit nelegální obchod se zájmovými zvířaty či efektivněji řešit situace spojené se ztracenými nebo nalezenými psy. Přístup do evidence budou mít vedle veterinářů také obce a policisté.
Starostové registr vítají, podle Sdružení městských samospráv starostům často volají občané, že po obci pobíhá neznámý pes a očekávají, že obec situaci vyřeší. Se složitým dohledáváním majitelů se obce podle sdružení setkávají každý týden. Pokud se majitele nepodaří dohledat, musí obec zajistit odchyt a umístění psa do útulku. "To znamená nejen další administrativu, ale také finanční náklady, protože obec za péči o nalezeného psa útulku hradí příslušné poplatky. A pokud není možné dohledat majitele, nemá ani po kom požadovat náhradu nákladů. Právě proto považujeme vytvoření jednotné a funkční evidence za krok správným směrem," uvedlo sdružení na dotaz ČTK.
Na provoz a správu evidence počítá ministerstvo zemědělství s náklady kolem tří milionů korun ročně. Po spuštění systému ministerstvo očekává vyšší nároky, postupně by se měly snižovat. "Předpokládaná výše celkových nákladů za vytvoření systému a provoz systému na čtyři roky je 23 milionů korun," uvedl mluvčí resortu Vojtěch Bílý.