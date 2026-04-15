Magyar oznámil, že ho maďarský prezident pověří sestavením vlády
15. 4. 2026 – 12:23 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Vítěz maďarských voleb Péter Magyar dnes po jednání s prezidentem Tamásem Sulyokem oznámil, že ho hlava státu pověří sestavením nové vlády.
Informovala o tom agentura Reuters. Magyarova dosud opoziční strana Tisza získala v nedělních volbách ústavní většinu, a ukončila tak šestnáctiletou vládu Fideszu dosavadního premiéra Viktora Orbána.
"Dostanu mandát sestavit vládu, to je hlavní," cituje Reuters Magyara. Prezident podle něj předpokládá co nejrychlejší změnu vlády.
Magyar prezidentovi řekl, že po sestavení vlády očekává jeho rezignaci a že pokud funkci dobrovolně neopustí, využije Tisza svůj mandát k příslušné změně ústavy. Podle Magyara slíbil Sulyok zvážit vznesené argumenty.
Magyar už dříve označil nynější hlavu státu za loutku národně konzervativní strany Fidesz premiéra Orbána. Dnes pak řekl, že by Tisza chtěla prezidenta, který by ztělesňoval jednotu maďarského národa. Tuto jednotu prý u Sulyoka nevidí.
Někdejšího předsedu ústavního soudu Sulyoka maďarští poslanci do úřadu hlavy státu zvolili v únoru 2024. Jeho funkční období je pětileté.
Tématem rozhovoru s prezidentem byl i harmonogram k ustavujícímu zasedání nového parlamentu. Podle ústavy, jak připomněla agentura APA, se noví poslanci musí sejít do 12. května.