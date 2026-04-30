Magyar očekává politickou dohodu o uvolnění EU fondů na konci května
30. 4. 2026 – 6:28 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Vítěz maďarských parlamentních voleb, a tudíž pravděpodobný premiér Péter Magyar očekává politickou dohodu o uvolnění unijních fondů pro Budapešť na konci května.
Uvedl to dnes po jednání s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Ta potvrdila, že s Magyarem mluvila o krocích pro vyplacení prostředků. Brusel zadržuje zhruba 18 miliard eur (přes 438 miliard Kč) unijních fondů kvůli pochybnostem o korupci a o fungování právního státu.
Magyar by se mohl stát maďarským premiérem na začátku května, jeho strana Tisza bude mít v novém parlamentu pohodlnou ústavní většinu. Dnešní jednání s von der Leyenovou označil za extrémně konstruktivní a produktivní. "Dohodli jsme se, že se jako maďarský premiér vrátím do Bruselu v týdnu od 25. května, abych uzavřel politickou dohodu" pro vyplacení zadržovaných fondů, uvedl na facebooku Magyar.
"Diskutovali jsme o nezbytných krocích pro uvolnění EU fondů určených Maďarsku, které jsou zmražené kvůli obavám o korupci a o právní stát," uvedla von der Leyenová, která však v prohlášení na síti X neuvedla žádné konkrétní datum pro sjednání dohody. Evropská komise bude podle ní pracovat s novou maďarskou vládou "na vyřešení těchto problémů a na návratu k společným evropským hodnotám".
Podle Magyara Evropská komise nemá vůči Budapešti požadavky, které by byly v rozporu s maďarskými zájmy. Pravděpodobný maďarský premiér očekává, že by fondy mohly dát maďarské ekonomice silný impulz. Podle agentury Reuters unijní představitelé očekávají, že Magyar a jeho vláda budou moci rychle naplnit požadavky Bruselu díky rozsáhlé parlamentní většině.
Magyar dnes jednal také se šéfem Evropské rady Antóniem Costou. Maďarský politik označil na facebooku rozhovor za konstruktivní, s Costou mluvil o fondech a také o jednání na neformálním summitu na Kypru z minulého týdne či o tématech příštího červnového summitu, kde by Magyar měl již zastupovat Maďarsko. Costa uvedl, že se na spolupráci s novou vládou těší, prioritou jsou podle něj nyní válka na Ukrajině, jednání o unijním rozpočtu a zlepšení konkurenceschopnosti EU.
Agentura Reuters poukazuje, že u části fondů hrozí, že je Maďarsko nebude moci čerpat. Například u programu NextGenerationEU, který měl posílit ekonomiky po pandemii covidu-19, Evropská komise chce, aby opatření, na které je čerpání navázáno, byla splněna do konce letošního srpna. Brusel by měl rozhodnout o platbách do konce prosince. V rámci programu má Maďarsko možnost čerpat přes deset miliard eur, zatím dostalo zhruba 920 milionů eur na první záloze.
Brusel pozastavil proplácení unijních fondů mimo jiné z obav z jejich zneužití a nedostatečné kontrole úřadů, které ovládají lidé blízcí premiérovi Viktorovi Orbánovi a jeho straně Fidesz. Po 16 letech Orbán, který přeměnil maďarský stát podle svých představ, v premiérské funkci končí. V posledních letech byl Orbán ve sporu s vedením EU i většinou členských států také kvůli odlišnému postoji k Rusku.