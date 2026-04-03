Magnety na lednici: Designový doplněk, nebo tichý zabiják vaší elektroniky?
3. 4. 2026 – 14:00 | Magazín | Žaneta Kaczko
Bojíte se, že vaše sbírka suvenýrů z cest zvyšuje účet za elektřinu nebo pálí obvody chytré lednice? Prozkoumali jsme vědecká fakta i zkušenosti opravářů. Zjistěte, na co si dát skutečně pozor a kdy můžete být v klidu.
Mnoho z nás si z dovolené přiveze suvenýr v podobě magnetky. Lednice se tak postupem let mění v pestrobarevnou galerii vzpomínek. Jenže s nástupem moderních „chytrých“ spotřebičů se začaly šířit obavy: Nemohou tyto drobné předměty poškodit citlivou elektroniku, zvýšit účty za elektřinu, nebo dokonce ovlivnit čerstvost potravin?
Fyzika vs. panika: Může magnet ovlivnit motor?
Nejčastější obavou je, že magnetické pole prochází pláštěm lednice a narušuje práci kompresoru nebo termostatu.
- Proč je to mýtus: Izolace moderních lednic je tvořena silnou vrstvou polyuretanové pěny a dalších materiálů, které mají za úkol udržet chlad. Statické magnetické pole z běžného dekoračního magnetu je příliš slabé na to, aby proniklo skrze ocelový plášť a tuto izolaci až k motoru. Navíc kompresor je obvykle umístěn ve spodní nebo zadní části přístroje, tedy daleko od místa, kam magnety umisťujeme..
- Spotřeba energie: Pokud by magnet skutečně ovlivňoval termostat, lednice by spíše chladila nekontrolovaně, nebo vůbec. Nic takového se ale v praxi neděje. Vaše roční vyúčtování za elektřinu tedy kvůli magnetce z Paříže rozhodně nevzroste.
Chytré lednice a dotykové displeje: Tady zbystřete
Zatímco u starých „hloupých“ lednic nebylo co zničit, dnešní modely jsou plné čipů a senzorů.
- LCD a LED panely: Dobrá zpráva je, že moderní displeje nefungují na principu vychylování elektronového svazku (jako staré vypouklé televize), takže je magnet nezbarví ani nerozostří.
- Senzory dovírání: Některé high-end lednice používají magnetické senzory, které hlídají, zda jsou dveře dovřené. Pokud umístíte extrémně silný neodymový magnet přímo k takovému senzoru, mohl by ho teoreticky „zmást“ a lednice by si myslela, že je zavřená, i když je pootevřená. Běžné suvenýry jsou ale i zde neškodné.
Skutečný nepřítel: Mechanické poškození laku
Kde magnety skutečně škodí, je povrchová úprava. Nerezové nebo lakované povrchy jsou velmi náchylné na poškrábání.
- Brusný efekt: Pod magnetem se časem usazuje jemný kuchyňský prach a mastnota. Když s magnetem pohnete (třeba při utírání prachu nebo když děti hledají svačinu), tyto částečky působí jako jemný brusný papír. Výsledkem jsou nevzhledné kruhové škrábance, které z nerezového povrchu prakticky neodstraníte.
- Koroze a vlhkost: Pod nekvalitními pryžovými magnety se může držet mikro-vlhkost. U levnějších modelů lednic to může vést k drobným korozivním tečkám, které se objeví až po sundání magnetu.
Praktický průvodce: Jak přežít s magnetkami
Pokud se své sbírky nechcete vzdát, existuje několik „life-hacků“, jak ochránit vaši investici do spotřebiče:
- Vylepšete zadní stranu: Nalepte na zadní stranu magnetu kousek měkkého filcu nebo kousek průhledné lepicí pásky. Vytvoříte tak ochrannou bariéru mezi tvrdým magnetem a lakem lednice.
- Nepřesouvejte tahem: Když chcete magnet přemístit, vždy ho nejprve odlepte (zvedněte) a pak přiložte jinam. Nikdy ho neposouvejte po povrchu dveří.
- Využijte boky: Boky lednic jsou často z odolnějšího materiálu než přední designové dveře. Pokud máte lednici volně stojící, přesuňte galerii tam.
- Alternativní řešení: Dnes jsou velmi populární magnetické barvy na zeď nebo velké nerezové tabule, které můžete umístit kamkoliv do kuchyně. Lednice tak zůstane čistá a vaše vzpomínky dostanou vlastní prostor.
Závěrečný verdikt
Magnety vaši lednici nezkratují ani vám nevymažou paměť v telefonu (pokud je na něj přímo nepoložíte). Největším rizikem tak zůstává estetika a vaše svědomí při pohledu na poškrábané dveře v hodnotě dvaceti tisíc korun. Pokud ale dodržíte základní opatrnost (občasné otření dveří a magnetů), můžete ve sbírání vesele pokračovat.