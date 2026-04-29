Magický květen 2026: Měsíc dvou úplňků a silných emocí
29. 4. 2026 – 16:58 | Magazín | Natálie Kozak
Květen odstartuje i skončí pod vládou Měsíce v plné síle. První z nich, „Květinový úplněk“ ve znamení Štíra, nás 1. května nekompromisně konfrontuje s naším vnitřním světem a skrytými pravdami. Připravte se na měsíc, který začíná intenzivní transformací a končí vzácným „Modrým měsícem“.
Květen letos nezačíná pouze svátkem lásky, ale také jednou z nejintenzivnějších astrologických událostí roku. Hned 1. května ve 20:23 nás čeká úplněk v nekompromisním a tajemném znamení Štíra. Tato konstelace slibuje, že letošní máj nebude jen o rozkvetlých třešních, ale především o pohledu do hloubky naší vlastní duše.
Co je Květinový měsíc?
Tradiční název „Květinový měsíc“ pochází od domorodých kmenů Severní Ameriky. Odkazuje na období, kdy se příroda probouzí do plné síly, louky se barví divokými květy a jaro plynule přechází v léto.
Z astrologického hlediska je to však moment zúčtování. Co ve vás od začátku jara vyklíčilo? Které emoce dozrály natolik, že už je nelze ignorovat? Letošní květen je navíc výjimečný, čekají nás hned dva úplňky. Ten druhý, který nastane 31. května ve Střelci, se nazývá Modrý měsíc. Máme před sebou měsíc plný dynamických změn.
Energie Štíra: Pravda, která vyplouvá na povrch
Úplněk 1. května staví do opozice stabilitu Býka (Slunce) a transformaci Štíra (Měsíc). Zatímco Býk touží po klidu a materiálním bezpečí, Štír pod nadvládou Pluta miluje pátrání pod povrchem.
Tento úplněk bude navíc tzv. mikroměsícem (Měsíc je v nejvzdálenějším bodě od Země). I když se nám může zdát na pohled menší, jeho vliv na naše city bude obrovský. Díky kvadratuře s Plutem vyplují na povrch staré zášti, skryté strachy i nevyřčené touhy. To, co jste se snažili „zamést pod koberec“, si nyní nekompromisně vyžádá vaši pozornost.
Jak zvládnout energii tohoto úplňku?
Co vám prospěje:
- Upřímné rozhovory: Uznejte svou únavu, pochybnosti nebo zášť. I dialog se sebou samým v deníku může přinést obrovskou úlevu.
- Ukončení starých příběhů: Pokud vás nějaký vztah nebo projekt už jen vysává, je čas ho nechat jít. Uvolněný prostor se brzy zaplní něčím novým.
- Praxe ticha: Stačí 15 minut samoty. V tichu uslyšíte své skutečné touhy, které v běžném shonu zanikají.
- Finanční inventura: Udělejte si jasno ve společných závazcích a dluzích. Transparentnost vám vrátí pocit kontroly.
Čeho se vyvarovat:
- Žárlivost a kontrola: Odolejte pokušení kontrolovat partnerovi telefon nebo pochybovat o jeho věrnosti. Tato úzkost pramení z vnitřní nejistoty, nikoliv z reality.
- Radikální rozhodnutí v afektu: Emoce budou pod vlivem Štíra zkreslené. Počkejte s důležitými kroky pár dní, až se hladina uklidní.
- Tlak na ostatní: Nevyžadujte okamžitá přiznání. Každý potřebuje svůj čas na zpracování pocitů.
Vliv úplňku na jednotlivá znamení
Beran
Pozornost se u vás přesouvá do hloubky- k financím, společným projektům a tématům důvěry. Možná se objeví otázky, kdo komu co dluží, a to nejen po materiální stránce. Je to vhodná doba k opětovnému projednání dohod, ale vyhněte se ultimátům. Nejdříve si ujasněte, co skutečně chcete.
Býk
Toto je váš úplněk v doslovném smyslu, protože osa Býk-Štír vás přímo zasahuje. Měsíc stojí v opozici k vašemu Slunci a do popředí vytahuje téma partnerství a intimity. Něco důležitého ve vašem vztahu si žádá upřímnost a přehodnocení.
Blíženci
Energie Štíra vás přepne do klidnějšího režimu. Vaše tělo si žádá odpočinek a vaše mysl potřebuje zastavit kolotoč neustálých myšlenek. Mohou se vynořit staré podvědomé strachy. Neodhánějte je, jen je pozorujte a věnujte se raději rutinním úkolům a péči o sebe.
Rak
Téma přátelství a sounáležitosti se pro vás stává velmi reálným. Úplněk vám jasně ukáže, kdo je vám skutečně blízký a kdo je jen formální známost. Je to vhodná doba k dokončení společných projektů a k ujasnění si, kam vlastně chcete patřit.
Lev
Vaše kariéra a pověst jsou nyní pod drobnohledem. Něco ve vašem profesním životě dosahuje vrcholu. Mohou se dostavit výsledky dlouhodobé práce, ale také vyplout na povrch napětí v týmu. Klíčem k úspěchu je nyní stoprocentní zodpovědnost za vaše slova.
Panna
Úplněk aktivuje oblast vašich přesvědčení a pohledu na svět. Možná pocítíte touhu radikálně změnit své směřování nebo začít studovat něco nového. Než však začnete jednat, dejte si čas na vstřebání všech nových informací.
Váhy
Do popředí se dostávají hluboká témata osobního života a sdílených financí. Štír se u vás dívá pod povrch- co skrýváte vy a co zůstává skryto vám? Upřímný rozhovor s blízkou osobou může být osvobozující a vyjasnit dosavadní pochybnosti.
Štír
Toto je váš čas se vší jeho intenzitou. Cítíte tento úplněk nejsilněji ze všech znamení. Něco důležitého ve vašem životě vrcholí a vyžaduje konečné rozhodnutí. Neutíkejte před touto silou, zvládnete ji a vyjdete z ní silnější a transformovaní.
Střelec
Štír si posvítí na vaši denní rutinu a zdraví. Možná si konečně přiznáte, že jste se příliš přepínali. Malé změny v životním stylu, které nyní zavedete, budou mít velký dopad. Je to ideální čas pro digitální i tělesný detox.
Kozoroh
Kreativita a romantika u vás nabírají na hloubce. Možná se budete ptát, zda ve svých vztazích a tvorbě skutečně dostáváte to, po čem toužíte. Je to vynikající čas pro uzavření jednoho dlouhého tvůrčího cyklu a vyjasnění si osobních priorit.
Vodnář
Témata domova, rodiny a vnitřního pocitu bezpečí jsou pro vás nyní prioritou. Mohou se vynořit staré rodinné vzorce, které je třeba přehodnotit. Je to vhodná chvíle prozkoumat své kořeny a rozhodnout se, co si z nich chcete nést dál.
Ryby
Vaše myšlenky a komunikace s okolím budou nyní velmi intenzivní. Mohou vyjít na povrch důležité informace, které vám dosud unikaly. Naslouchejte ostatním pozorněji než obvykle, protože lidé pod vlivem tohoto úplňku mluví pravdivěji, než mají ve zvyku.