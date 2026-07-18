Maďarský prezident Sulyok podepsal ústavní dodatek, který ukončuje jeho mandát
18. 7. 2026 – 19:36 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Maďarský prezident Tamás Sulyok dnes oznámil, že podepsal ústavní dodatek, který ukončuje jeho prezidentský mandát.
Informovaly o tom agentury MTI a Reuters. Ústavní novelu s deklarovaným záměrem "obnovit demokracii založenou na právním státě" schválil parlament v pondělí.
Nový premiér Péter Magyar opakovaně označil dosavadního prezidenta za loutku strany Fidesz bývalého předsedy vlády Viktora Orbána, který letos po 16 letech přišel o moc. Ihned po vítězství své strany Tisza v dubnových parlamentních volbách Magyar vyzval Sulyoka, aby odstoupil. Když tak prezident neučinil, parlament, kde má nyní Tisza ústavní dvoutřetinovou většinun, schválil tento týden ústavní dodatek ukončující prezidentův mandát s odůvodněním, že společnost v něj "ztratila důvěru". Poslanci dodatek přijali poměrem hlasů 139 ku šesti, když strana Fidesz hlasování bojkotovala. Magyar zároveň hlavu státu varoval, že pokud novelu nepodepíše, bude čelit ústavní žalobě.
Parlament má nyní zvolit prezidenta nového, a to buď do doby, než vstoupí v platnost nová ústava, nebo na dobu nejvýše pěti let.
Role maďarského prezidenta je převážně ceremoniální, ale hlava státu má pravomoc podepisovat zákony přijaté parlamentem, nebo je odesílat k ústavnímu soudu, aby je přezkoumal. Podle Magyara své roli ve vrcholném úřadu Sulyok nedostál, protože se nepostavil proti nedemokratickým krokům prosazeným Orbánovou vládou.
Součástí ústavního dodatku je také omezení působení poslance v parlamentu na 12 let. To má zajistit, že několik prominentních zástupců Fidesz v dalších parlamentních volbách už nebude moci kandidovat. Ústavní soud má znovu získat pravomoc přezkoumávat zákony týkající se rozpočtu a jeho soudci mají opět odcházet do důchodu v 70 letech.
Dodatek k ústavě také počítá se vznikem nového úřadu se silnými pravomocemi pro boj proti korupci, kterou kritici Orbána označují za nedílnou součást systému vytvořeného bývalým premiérem.