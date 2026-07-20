Maďarský premiér požádá šachistku Polgárovou, aby se stala prezidentkou
20. 7. 2026 – 8:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Maďarský premiér Péter Magyar požádá Judit Polgárovou, která je považována za nejlepší šachistku všech dob, aby se stala maďarskou prezidentkou.
Magyar to dnes napsal na sociální síti Facebook. Dodal, že se v pondělí s devětačtyřicetiletou Polgárovou setká a zeptá se ji, zda je ochotna se prezidentského úřadu ujmout.
Dosavadní maďarský prezident Tamás Sulyok v sobotu oznámil, že podepsal ústavní dodatek, který ukončuje jeho prezidentský mandát. Magyar opakovaně označoval prezidenta za loutku strany Fidesz bývalého předsedy vlády Viktora Orbána, který letos po 16 letech přišel o moc.
Ihned po vítězství své strany Tisza v dubnových parlamentních volbách Magyar vyzval Sulyoka, aby odstoupil. Když tak prezident neučinil, parlament, kde má nyní Tisza ústavní dvoutřetinovou většinu, schválil tento týden ústavní dodatek ukončující prezidentův mandát s odůvodněním, že společnost v něj "ztratila důvěru".
Parlament má nyní zvolit prezidenta nového. Magyar v sobotu uvedl, že prezidentských povinností se od pondělí prozatímně ujme předsedkyně parlamentu Ágnes Forsthofferová. Nového prezidenta podle něj musí parlament zvolit do 30 dnů.
Role maďarského prezidenta je převážně ceremoniální, ale hlava státu má pravomoc podepisovat zákony přijaté parlamentem, nebo je odesílat k ústavnímu soudu, aby je přezkoumal.
Polgárová byla předloni vyhlášena nejlepší šachistkou ve stoleté historii Mezinárodní šachové federace (FIDE). V pouhých 12 letech pronikla do elitní stovky světového žebříčku, o tři roky později se stala velmistryní. Ženskému žebříčku vládla nepřetržitě od ledna 1989 až do ukončení kariéry v srpnu 2014.