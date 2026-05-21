Maďarsko bude s premiérem Magyarem konstruktivní partner, věří rakouský kancléř
21. 5. 2026 – 16:12 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Maďarsko s Péterem Magyarem jako maďarským premiérem bude v Evropské radě a v Radě EU konstruktivním partnerem.
Podle agentury MTI to dnes řekl rakouský kancléř Christian Stocker, který ve Vídni jednal s novým maďarským protějškem. Magyar vyzval Stockera k pořádání společných zasedání vlád sousedních zemí, první by se podle něj mohla konat v září v Gödöllő u Budapešti. Maďarský premiér také navrhl, aby se koncem června v Budapešti sešli premiéři zemí Visegrádské skupiny (V4), kam patří Maďarsko, Česko, Slovensko a Polsko.
Magyar, který v dubnu se svou středopravicovou stranou Tisza ve volbách porazil dlouholetého premiéra Viktora Orbána a jeho národněkonzervativní stranu Fidezs, absolvoval v úterý a ve středu svou první zahraniční cestu ve funkci premiéra, a to do Polska. Dnes navštívil Rakousko, s nímž Maďarsko pojí mimo jiné dlouhodobé historické vazby. Ve středu v Polsku Magyar zopakoval svá slova o posílení spolupráce Visegrádské skupiny a řekl, že by rád rozšířil spolupráci V4 o další země, jako je Rakousko či Rumunsko.
Dnes Magyar řekl, že pokud by s tím ostatní premiéři souhlasili, mohl by se zamýšleného summitu v Budapešti zúčastnit i Stocker, píše MTI.
Rakouský kancléř je pro užší spolupráci zemí ve střední Evropě. Připomněl, že už funguje několik podle něj osvědčených formátů, jako je Slavkovský formát, v němž neformálně spolupracuje Česko, Rakousko a Slovensko, nebo Středoevropská pětka, do níž patří ještě Slovinsko a Maďarsko. "Myslím, že potenciál je ještě výrazně větší," uvedl Stocker.
Rakousko a Maďarsko chtějí otevřít novou kapitolu bilaterálních vztahů a dohodly se, že letos uspořádají společné zasedání vlád, aby prozkoumaly další potenciální oblasti spolupráce, uvedl dnes rakouský kancléř. Dodal, že obě země čelí společným úkolům a mají společné cíle, a proto je nezbytné maximalizovat spolupráci. Zdůraznil také, že celý region je silnější, když je sjednocený, a že regionální spolupráce je zásadní k prosazování dlouhodobých zájmů.
Magyar na společné tiskové konferenci s rakouským protějškem podtrhl, že konstruktivnější role jeho země v EU neznamená, že nová maďarská vláda nebude důsledně hájit zájmy maďarských občanů a podniků. Stockerovi také poděkoval za jeho podporu při rozmrazování unijních fondů EU pro Maďarsko.
"Je zde příležitost k novému začátku, ve vztazích mezi Maďarskem a Rakouskem se otevře nová kapitola," řekl Magyar podle MTI po dnešním jednání se Stockerem. Zmínil se také o peripetiích, kterým Rakousko a Maďarsko v minulosti čelily, a řekl, že "Vídeň, podobně jako Budapešť, ukázala, čeho lze dosáhnout mírovou spoluprací a vzájemnou pomocí". Magyar připomněl blížící se výročí rakousko-uherského vyrovnání mezi oběma zeměmi z roku 1867, což byla dohoda maďarské a rakouské politické reprezentace o přetvoření Rakouské říše v dualistickou monarchii s jedním panovníkem.
Magyar dnes mimo jiné slíbil, že jeho vláda vytvoří rovné podmínky pro místní i zahraniční investory a zreformuje daňový systém, uvedla agentura Reuters.
Maďarského premiéra na jeho návštěvě v Rakousku doprovází ministryně zahraničí Anita Orbánová, ministr životního prostředí László Gajdos, ministr dopravy a investic David Vítezy a ministr hospodářství a energetiky István Kapitány. Magyar dnes má na programu také setkání s rakouským prezidentem Alexanderem Van der Bellenem či s dolnorakouskou hejtmankou Johannou Miklovou-Leitnerovou.