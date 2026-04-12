Maďaři v parlamentních volbách rozhodují, zda po 16 letech skončí Orbánova vláda
12. 4. 2026 – 10:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
V Maďarsku se dnes úderem 6:00 SELČ otevřely volební místnosti.
Občané země s 9,5 milionu obyvatel mohou do 19:00 hlasovat v parlamentních volbách, které rozhodnou o dalším politickém osudu dlouholetého národněkonzervativního premiéra Viktora Orbána. Hlasovat může asi osm milionů lidí. Národní volební úřad (NVI) předpokládá, že okolo 20:00 začne se zveřejňováním průběžných výsledků.
Volby jsou pro tuto zemi považovány za nejdůležitější od pádu komunismu v roce 1989 a bedlivě je sleduje nejen Evropa. Rozhodnou totiž o tom, zda kontroverzní premiér Orbán a jeho strana Fidesz po 16 letech skončí u moci.
Nezávislé výzkumné ústavy předpovídají drtivé vítězství strany Tisza proevropského konzervativce Pétera Magyara, kterému se za dva roky podařilo vybudovat opoziční hnutí schopné postavit se Orbánovi, jehož popularita v poslední době klesala.
Orbán po roce 2010 Maďarsko proměnil v poloautoritářský stát, v němž jeho strana Fidesz a její spojenci ovládli důležité instituce v zemi, zajistili si vliv na ekonomiku a média a podle kritiků omezili principy demokracie a plurality. To Maďarsko přivedlo do sporů s Evropskou unií. Orbán navzdory ruské invazi na Ukrajinu udržuje dobré vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a platí za věrného spojence amerického prezidenta Donalda Trumpa. Orbána před dnešními volbami podpořil i český premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš.