Maďaři se rozhodli pro Evropu, uvedli von der Leyenová a Macron
13. 4. 2026 – 8:37 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Evropské srdce dnes v Maďarsku bije silněji, země si vybrala evropskou budoucnost.
V reakci na vítězství opoziční strany Tisza v maďarských parlamentních volbách to napsala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, jejíž instituce měla s dosavadní vládou premiéra Viktora Orbána dlouholeté spory.
Šéfovi Tiszy Péteru Magyarovi již blahopřál francouzský prezident Emmanuel Macron, podle jehož vyjádření dali Maďaři ve volbách najevo oddanost hodnotám Evropské unie.
"Srdečně gratuluji k vítězným volbám, drahý Pétere Magyare," napsal německý kancléř Freidrich Merz. "Těším se na spolupráci ve prospěch silnější, bezpečnější a především sjednocené Evropy," uvedl také šéf německé vlády.
"Zpátky spolu! Slavné vítězství, drazí přátelé," vzkázal Tisze polský proevropský premiér Donald Tusk, který často kritizoval současnou maďarskou národněkonzervativní vládu. V narážce na dobré vztahy premiéra Viktora Orbána s Moskvou Tusk napsal v maďarštině "Rusové, domů!".
"Toto je historický okamžik nejen pro Maďarsko, ale i pro evropskou diplomacii," napsal britský premiér Keir Starmer v příspěvku, v němž blahopřál Magyarovi. Dodal, že se těší na to, jak budou spolupracovat ve prospěch bezpečnosti a prosperity obou zemí.
Dneškem zřejmě v Maďarsku končí 16letá vláda premiéra Orbána. Tento politik po roce 2010 Maďarsko proměnil v poloautoritářský stát, v němž jeho strana Fidesz a její spojenci ovládli důležité instituce v zemi, zajistili si vliv na ekonomiku a média a podle kritiků omezili principy demokracie a plurality. Kvůli tomu už léta vede s Budapeští spory Evropská komise, která jí zmrazila část výplatu části peněz z evropských fondů. Orbán navzdory ruské invazi na Ukrajinu udržuje dobré vztahy s Moskvou. Kritizuje unijní protiruské sankce a naposledy zablokoval klíčovou unijní půjčku pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur.