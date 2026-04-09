Macron odsoudil izraelské údery na Libanon, příměří má platit i pro Bejrút, míní
9. 4. 2026 – 6:01 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Francouzský prezident Emmanuel Macron uvedl, že dnes telefonicky hovořil se svým americkým i íránským protějškem Donaldem Trumpem a Masúdem Pezeškjánem.
Oběma státníkům sdělil, že jejich rozhodnutí uzavřít příměří ve válce bylo tím nejlepším možným a že doufá v jeho dodržování ve všech konfliktních oblastech Blízkého východu včetně Libanonu. V hovoru s čelnými libanonskými představiteli pak Macron důrazně odsoudil dnešní izraelské údery na území Libanonu.
"Vyjádřil jsem naději, že všechny válčící strany budou plně dodržovat příměří ve všech oblastech střetů, včetně Libanonu. To je nezbytná podmínka pro to, aby bylo příměří důvěryhodné a trvalé," uvedl Macron v příspěvku na síti X.
Izrael dnes podle tiskových agentur podnikl na Libanon nejtvrdší útoky od začátku současné války mezi Izraelem a proíránským hnutím Hizballáh. Podle nejnovější bilance libanonského ministerstva zdravotnictví si dnešní izraelské údery na území Libanonu vyžádaly 182 mrtvých a 890 zraněných. Dřívější údaje libanonské civilní obrany hovořily dokonce o 254 obětech na životech. Hizballáh označil dnešní izraelské útoky za masakr a vyhradil si právo na ně odpovědět.
V dalším příspěvku na X pak Macron napsal, že dnes hovořil také s libanonským prezidentem Josephem Aúnem a premiérem Naváfem Salámem. "Vyjádřil jsem plnou solidaritu Francie s oběťmi dnešních bezohledných útoků Izraele v Libanonu, které si vyžádaly velmi vysoký počet civilních obětí. Tyto útoky co nejdůrazněji odsuzujeme," uvedl Macron. Izraelské údery podle něj přímo ohrožují právě dosažené příměří, které musí zahrnovat i Libanon, zopakoval. Zdůraznil též nutnost zachování územní celistvosti Libanonu.
Macron je podle AFP prvním západním lídrem, který od začátku příměří oznámeného v noci na dnešek hovořil s íránským prezidentem. Šlo o jejich čtvrtý telefonický rozhovor od začátku konfliktu, který zahájily USA a Izrael údery na Írán 28. února, připomněla AFP.
Současné příměří musí podle francouzského prezidenta otevřít cestu ke komplexním jednáním, která zajistí bezpečnost všem na Blízkém východě. "Každá dohoda bude muset řešit obavy, jež vzbuzuje íránský jaderný program a program balistických střel, jakož i politiku Íránu v regionu a jeho kroky, jimiž blokuje volnou plavbu Hormuzským průlivem," dodal Macron.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dnes prohlásil, že klid zbraní se netýká hnutí Hizballáh, na jehož pozice v Libanonu podle něj hodlá Izrael nadále útočit. Trump dnes označil pokračující izraelské útoky na Libanon za "samostatnou potyčku", která podle něj není v dvoutýdenním příměří zahrnuta Podle stanice CNN tak šéf Bílého domu zřejmě akceptoval, že Izrael bude v útocích na Libanon pokračovat. Podle Pákistánu se příměří vztahuje i na spojence USA i Íránu a zahrnuje celý Blízký východ.