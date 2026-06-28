Macinka trvá na tom, že šéfem delegace bude Babiš. Opět zvolil konfontační tón
28. 6. 2026 – 17:05 | Zpravodajství | Žaneta Kaczko
Spor mezi vládou a Hradem o zastoupení České republiky na summitu NATO v Ankaře pokračuje. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v nedělní televizní debatě nepřímo potvrdil, že prezident Petr Pavel na vrcholné jednání nakonec odcestuje. Zároveň ale trvá na tom, že vedoucím české delegace bude premiér Andrej Babiš (ANO).
Definitivní podobu české delegace chce vláda oznámit po pondělním jednání kabinetu. Podle Macinky ale zůstává v platnosti usnesení vlády, které jako vedoucího delegace určuje premiéra Andreje Babiše.
Ministr zahraničí v diskusi na CNN Prima News přímo nepotvrdil, zda ministerstvo prezidenta akreditovalo, několika výroky ale naznačil, že hlava státu se summitu skutečně zúčastní. "Vím, kdo dostane jakou pozvánku," uvedl Macinka s tím, že o konečném složení delegace je informován předseda vlády.
Spor mezi vládou a prezidentem trvá už několik měsíců. Prezident Petr Pavel dlouhodobě argumentuje, že podle diplomatického protokolu by měl stát v čele české delegace právě prezident republiky. Vláda naopak tvrdí, že summit bude řešit otázky obranných výdajů a bezpečnostní politiky, které spadají do její odpovědnosti.
Do sporu minulý týden vstoupil Ústavní soud, který předběžným opatřením rozhodl, že prezident musí být na summit akreditován a vláda mu musí zajistit odpovídající servis. O samotné kompetenční žalobě, kterou Pavel podal, ale soud rozhodne až v následujících měsících.
Macinka v nedělní debatě rozhodnutí Ústavního soudu znovu ostře kritizoval. Přiznal také, že zvažoval, zda je nutné předběžné opatření respektovat. Podle něj soud svým postupem předjímá budoucí rozhodnutí a posouvá český ústavní systém směrem k prezidentskému modelu. "Pokud by se prezident zbláznil ještě o trochu víc, mohl by rozhodnout, že pojede na petrohradské fórum jednat s Vladimirem Putinem," prohlásil ministr zahraničí.
Vicepremiérka Alena Schillerová (ANO) v téže debatě uvedla, že veřejnost se v pondělí pravděpodobně dozví, že prezident byl skutečně akreditován. Zdůraznila zároveň, že rozhodnutí Ústavního soudu je třeba respektovat.
Dalším sporným bodem zůstává otázka obranných výdajů. Podle Macinky bude Česká republika na summitu deklarovat snahu splnit alianční závazek vydávat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu. Připustil ale, že vláda zatím nezná konečné číslo pro letošní rok.
Summit Severoatlantické aliance se uskuteční v Ankaře 7. a 8. července. Definitivní složení české delegace má vláda oznámit po pondělním zasedání kabinetu.