Macinka se v USA zúčastní i Valného shromáždění OSN k výročí války na Ukrajině
19. 2. 2026 – 6:34 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se ve Spojených státech příští týden v úterý zúčastní mimořádného zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku u příležitosti čtvrtého výročí ruské agrese proti Ukrajině.
Vystoupí na něm s projevem. Přítomen bude i na jednání Rady bezpečnosti OSN svolaného k situaci na Ukrajině britským předsednictvím. O programu Macinky v USA dnes v avízu informovalo ministerstvo zahraničí. Ministr se už ve čtvrtek ve Washingtonu zúčastní inauguračního zasedání Rady míru.
Macinka bude na návštěvě USA ode dneška do úterý 24. února. Ve čtvrtek se v roli pozorovatele zúčastní prvního zasedání Rady míru. Pozvánku ke členství v radě, kterou ustavil americký prezident Donald Trump, dostalo Česko na konci ledna. Premiér Andrej Babiš (ANO) už dříve řekl, že Česko nyní neuvažuje o vstupu. Počkat chce na postoje spojenců v EU a NATO. O případném vstupu by rozhodovaly Sněmovna i Senát, bylo by to složité, uvedl premiér.
Ministrův program v USA bude podle Černínského paláce dále zahrnovat jednání se zástupci americké administrativy a setkání s představiteli think-tanků Heritage Foundation a Hudson Institute. V New Yorku se následně Macinka zúčastní jednání OSN. Bude mít i bilaterální schůzky, včetně setkání s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem.
Macinka musel první cestu do USA na začátku února odložit. Kvůli nepříznivému počasí a zrušenému letu se tehdy vrátil z letiště z Frankfurtu nad Mohanem. Zúčastnit se měl konference o kritických minerálech, na kterou ho pozval šéf americké diplomacie Marco Rubio.