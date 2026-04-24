24. 4. 2026 – 15:45 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Macinka se ohradil vůči kritice Turkových výroků, podle Babiše jsou nepřijatelné
Macinka a Turek na 9. narozeninách televize XTV zdroj: Profimedia
Titulky českých médií hovořící o útoku poslance Filipa Turka (za Motoristy) na ministerské úředníky jsou zavádějící, řekl dnes ČTK předseda Motoristů a ministr zahraničních věcí Petr Macinka.

Je podle něj potřeba se vůči nim důrazně ohradit. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes ráno řekl, že Turkovy výroky o úřednících jsou nepřijatelné. Turek na oslavě televize XTV označil úředníky za parazity, které se Motoristé rozhodli ve svých čtyřech resortech deratizovat. Použil i výrazy jako škodná či chátra. Reakci Turka ČTK shání.

Narážkou na parazity bylo podle Macinky míněno ukončovaní podle něj prapodivných spoluprací státních úřadů s pochybnými aktivisty, kteří se situují do rolí odborníků, ale ve skutečnosti jsou součástí organizovaných struktur, které podle něj v duchu svého subjektivního vidění světa častokrát působí proti zájmům České republiky.

"Pan Turek nemůže zkrátka takhle mluvit, je to nepřijatelné," řekl dnes Babiš novinářům před začátkem neformálního summitu EU v Nikósii.

Turek nedávno vystoupil na setkání k výročí internetové televize XTV. "Na těch našich resortech, které máme čtyři, je stále nalezlých plno, řekněme progresivistických, levicových, někdy zelených, někdy různých jiných parazitů a my jsme se rozhodli je postupně deratizovat," citoval poslance za Motoristy Blesk. Podle něj mu sál aplaudoval. "Deratizování parazitů, myslím si, že nám jde poměrně dobře," uvedl Turek.

profimedia-1092652770 A. Babiš na oslavě 9. výročí XTV zdroj: Profimedia

Macinka uvedl, že beseda byla uvolněná a lidé se dobře bavili. "Byl jsem na této akci osobně přítomen a musím zdůraznit, že diskuse se nevedla o úřednících, ale určitě ani o žádných historických paralelách. Proto tento další díl nekonečné Hilsneriády proti Filipovi Turkovi jednoznačně odmítám," řekl Macinka. Hilsneriáda byla aféra v Rakousku-Uhersku na konci 19. století, kdy byl Žid Leopold Hilsner neprávem obviněn z rituální vraždy a případ vyvolal velkou vlnu protižidovských nálad.

profimedia-1092651313 V. Klaus a hlavní moderátor L. Xaver Veselý na 9. výročí XTV zdroj: Profimedia

profimedia-1092651986 M. Zeman a A. Minářová na oslavě 9. výročí XTV zdroj: Profimedia

Odbory očekávají od Turka omluvu za označení zaměstnanců státu za parazity k deratizaci. Dnes to řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula na úvod dvoudenního sjezdu. Podle něj taková slova už nikdy nesmí patřit do slovníku politiků a vyzval politiky, aby se podobných vyjádření navždy vystříhali. Omluvu žádá i Odborový svaz státních orgánů a organizací. Očekává také, že premiér Andrej Babiš (ANO) Turkova vyjádření jasně odmítne.

Předseda STAN Vít Rakušan pak ve Sněmovně řekl, že by vláda měla čestného prezidenta Motoristů Turka odvolat z funkce vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal. Uvedl, že podobnou rétoriku jako Turek používali nacisté vůči lidem, které považovali za méněcenné. Turek byl za příchylnost k nacistickým symbolům kritizován už v minulosti.

Vláda babiš ČR motoristé Turek Macinka
Zdroje:
ČTK

Z roztomilého batolete velký kluk! Britský princ Louis překvapil novým vzhledem

