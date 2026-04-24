Macinka se ohradil vůči kritice Turkových výroků, podle Babiše jsou nepřijatelné
24. 4. 2026 – 15:45 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Titulky českých médií hovořící o útoku poslance Filipa Turka (za Motoristy) na ministerské úředníky jsou zavádějící, řekl dnes ČTK předseda Motoristů a ministr zahraničních věcí Petr Macinka.
Je podle něj potřeba se vůči nim důrazně ohradit. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes ráno řekl, že Turkovy výroky o úřednících jsou nepřijatelné. Turek na oslavě televize XTV označil úředníky za parazity, které se Motoristé rozhodli ve svých čtyřech resortech deratizovat. Použil i výrazy jako škodná či chátra. Reakci Turka ČTK shání.
Narážkou na parazity bylo podle Macinky míněno ukončovaní podle něj prapodivných spoluprací státních úřadů s pochybnými aktivisty, kteří se situují do rolí odborníků, ale ve skutečnosti jsou součástí organizovaných struktur, které podle něj v duchu svého subjektivního vidění světa častokrát působí proti zájmům České republiky.
"Pan Turek nemůže zkrátka takhle mluvit, je to nepřijatelné," řekl dnes Babiš novinářům před začátkem neformálního summitu EU v Nikósii.
Turek nedávno vystoupil na setkání k výročí internetové televize XTV. "Na těch našich resortech, které máme čtyři, je stále nalezlých plno, řekněme progresivistických, levicových, někdy zelených, někdy různých jiných parazitů a my jsme se rozhodli je postupně deratizovat," citoval poslance za Motoristy Blesk. Podle něj mu sál aplaudoval. "Deratizování parazitů, myslím si, že nám jde poměrně dobře," uvedl Turek.
Macinka uvedl, že beseda byla uvolněná a lidé se dobře bavili. "Byl jsem na této akci osobně přítomen a musím zdůraznit, že diskuse se nevedla o úřednících, ale určitě ani o žádných historických paralelách. Proto tento další díl nekonečné Hilsneriády proti Filipovi Turkovi jednoznačně odmítám," řekl Macinka. Hilsneriáda byla aféra v Rakousku-Uhersku na konci 19. století, kdy byl Žid Leopold Hilsner neprávem obviněn z rituální vraždy a případ vyvolal velkou vlnu protižidovských nálad.
Odbory očekávají od Turka omluvu za označení zaměstnanců státu za parazity k deratizaci. Dnes to řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula na úvod dvoudenního sjezdu. Podle něj taková slova už nikdy nesmí patřit do slovníku politiků a vyzval politiky, aby se podobných vyjádření navždy vystříhali. Omluvu žádá i Odborový svaz státních orgánů a organizací. Očekává také, že premiér Andrej Babiš (ANO) Turkova vyjádření jasně odmítne.
Předseda STAN Vít Rakušan pak ve Sněmovně řekl, že by vláda měla čestného prezidenta Motoristů Turka odvolat z funkce vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal. Uvedl, že podobnou rétoriku jako Turek používali nacisté vůči lidem, které považovali za méněcenné. Turek byl za příchylnost k nacistickým symbolům kritizován už v minulosti.