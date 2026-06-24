Macinka označil verdikt ÚS o summitu za pokus o puč, Pavla akredituje ve čtvrtek
24. 6. 2026 – 19:36 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Podání kompetenční žaloby i dnešní předběžné rozhodnutí Ústavního soudu ve sporu o účast prezidenta Petra Pavla na summitu Severoatlantické aliance označil ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) za pokus o ústavní puč.
Verdikt nicméně respektuje a prezidenta ve čtvrtek jeho úřad doplní do české delegace, kterou povede premiér Andrej Babiš (ANO). Macinka to řekl novinářům ve Sněmovně.
Jakou roli bude Pavel na summitu plnit, rozhodne v pondělí vláda, doplnil. Poukázal přitom na bezpečnostní pravidla, která nedovolují cestovat více lídrům jedné země v jednom letounu.
"Na neformální večeři před jednáním NATO prezident nebude. Jmenovitá pozvánka přišla dnes premiérovi," doplnil Macinka s tím, že změna by byla ostudná.
"My zítra (ve čtvrtek) doakreditujeme soudruha prezidenta jako člena delegace, která bude vedena předsedou vlády, na summit NATO," prohlásil ministr zahraničí s odkazem na někdejší Pavlovo členství v předlistopadové komunistické straně.
Situaci vnímá předseda Motoristů ze strany prezidenta za akt nepřátelství a dramatickou eskalaci sporu. "Žádné zahlazování sporů s prezidentem nepřipadá v úvahu," uvedl Macinka. Zmínil i neobvykle rychlou reakci soudu. "Byli jsme svědky nejrychlejšího rozhodnutí soudu v historii lidstva," konstatoval ministr s dovětkem, že to o něčem svědčí.
Prezident podle Macinky svými kroky "nekonečně rozeštval" celou českou společnost. "To není úlohou prezidenta, to je spíše chování nějakého politického nájezdníka, který se snaží dobýt nějaké území," míní šéf české diplomacie.
Motoristé prezidentovi vyčítají, že nejmenoval poslance Filipa Turka ministrem. "Nyní je už každému jasné, že ta lobbistická skupina lidí okolo Petra Pavla rozjela mnohem rozsáhlejší akci, která se jistě netýká pouze účasti prezidenta na summitu NATO, ale která má za cíl násilně změnit ústavní zřízení a pořádky v České republice," prohlásil Macinka. Schůzku s hlavou státu vyloučil.
Turek, poslanec za Motoristy a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal, míní, že Ústavní soud dnešním rozhodnutím napadl parlamentní pořádek a potvrdil, že by neměl existovat. "Ústavní soud předvedl dvě zásadní věci: zaprvé bezbřehou neobjektivitu a zadruhé napadení parlamentního pořádku a posouvání nás k prezidentskému systému. Tyto autoritářské mocenské manýry doufám odsoudí každý, kdo si váží parlamentní demokracie nehledě na politické smýšlení," sdělil Turek serveru Seznam Zprávy. "Ústavní soud potvrdil, že by neměl existovat," dodal.