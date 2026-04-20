Macinka navštíví ve středu a ve čtvrtek Saúdskou Arábii, cestu schválila vláda
20. 4. 2026 – 17:46 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) navštíví ve středu a ve čtvrtek Saúdskou Arábii, cestu dnes schválila vláda.
Po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš (ANO), termín vyplývá z výsledků jednání. Saúdská Arábie má podle Babiše obrovské těžební kapacity ropy a česká vláda má nápady, jak se zemí spolupracovat. Existuje podle něj konkrétní návrh v souvislosti se stabilními dodávkami pohonných hmot, obsah ale nechtěl specifikovat.
Macinka v regionu Blízkého východu minulé úterý navštívil Izrael, kde jednal s ministrem zahraničí Gideonem Saarem, premiérem Benjaminem Netanjahuem i prezidentem Isaacem Herzogem. Do země zavítal v době aktuálního konfliktu poté, co Spojené státy americké a Izrael 28. února zaútočily na Írán, který v odvetě podnikl údery v okolních arabských zemích. Írán také blokuje přepravu ropy a zemního plynu, což zvyšuje ceny ropy a paliv ve světě, včetně Česka.
Někdejší ministr zahraniční Jan Lipavský (za ODS) uvedl, že Saúdská Arábie je významným obchodním partnerem Česka. "Nicméně z hlediska nákupu paliv, tak to je především odpovědnost polské PKN Orlen. Tam by měla být spíš cesta do Varšavy a bavit se s polským státem o tom, kde chtějí pořizovat ropu pro český trh," řekl dnes novinářům s ohledem na to, že PKN Orlen vlastní největší tuzemskou rafinérskou a petrochemickou společnost Orlen Unipetrol. Záležitost byla podle Lipavského vyřešena rozšířením ropovodu TAL v minulém volebním období.
Vláda dnes schválila i Macinkovu cestu na zasedání ministrů zahraničních věcí ASEAN-EU v Bruneji ve dnech 27. a 28. dubna. Toto úterý se Macinka vydá na zasedání ministrů zahraničí zemí EU do Lucemburku. I zde bude jedním z hlavních témat aktuální vývoj na Blízkém východě, včetně situace v Hormuzském průlivu. Řešit se bude i ruská válka na Ukrajině a dění v regionu Jižního Kavkazu. Na okraj jednání bude mít Macinka bilaterální schůzky s protějšky z Nizozemska, Rumunska a Litvy.