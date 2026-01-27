Macinka kvůli válce s Hradem neplní svou práci, míní Lipavský
27. 1. 2026 – 16:15 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Pokud ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) mluví o pálení mostů s Hradem, mluví o tom, že nebude dělat svoji práci.
Novinářům to v reakci na spor Macinky s prezidentem Petrem Pavlem řekl jeho předchůdce v čele Černínského paláce a poslanec Jan Lipavský (za ODS). Spor se podle něj propsal i do pondělního rozhodnutí vlády stáhnout nominace na jmenování velvyslanců, jak je připravila bývalá vláda. Mluví o Macinkově válce ve vztahu k Hradu.
"Vidíme absolutní neúctu a pohrdání prezidentem republiky, jak od Petra Macinky, ale obávám se, že i od dalších vládních představitelů, protože mi přijde, že to kryjí. S touto logikou by mohli odvolat libovolného velvyslance, protože většina velvyslanců, kteří dneska jsou na svých postech, jsou jmenováni naší vládou," konstatoval.
Jde podle něj o mocenský krok, další eskalaci Macinkovy války s Pražským hradem. "Dneska vlastně vidíme další důkaz, ale dělá to způsobem, který je naprosto nepřijatelný," uvedl. Dodal, že neměl nejlepší vztahy s tehdejším prezidentem Milošem Zemanem, nicméně se snažil o korektnost. Se Zemanem to podle něj nebyla žádná selanka, přesto se jako hlava diplomacie snažil, aby reprezentace Česka v zahraničí fungovala a netlačil žádné partajní nebo osobní zájmy.
Kroky, které Macinka dělá, jdou podle Lipavského v neprospěch české zahraniční politiky, proto by měl skončit. Ministr zahraničí podle něj může znepříjemňovat práci prezidenta například tím, že mu neposkytne při jeho výjezdech podporu, cesty mu ale zakázat nemůže. Stejně tak diplomaté vědí, že prezidentův podpis je pro ně nezbytný, popsal, kam může a nemůže Macinkovo blokování prezidenta dojít. "Stejně tak premiér potřebuje prezidenta v celé řadě kroků, které se ve státě dějí. Prezident není silová figura ze své podstaty, ale má vliv na to, co se v zemi odehrává," shrnul.
V zájmu veřejnosti a občanů pak podle něj je, aby fungovaly mezi ústavními činiteli korektní vztahy, mezi které zařadil i umění domluvit se na základních věcech, třeba aby premiér a ministr zahraničí přišli včas na jednání. "To je naprosto fundamentální věc. Nic nebránilo tomu, aby premiér přerušil jednání vlády. Proč to neudělal, proč se vymlouvá, že neměl hodinky? To je úplný nesmysl," vrátil se k pondělní zrušené schůzce k zahraniční politice na Hradě.
Macinka se podle Pavla delší dobu snaží ovlivnit jeho postoj k jmenování Filipa Turka ministrem, a to i komunikací s jeho spolupracovníky či poradci. Pavel odmítl jmenovat Turka členem vlády jako jediného z navržených adeptů se zdůvodněním, že opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. Macinka tvrdí, že to není v souladu s ústavou, současně odmítá podat kompetenční žalobu.