Macinka dle serverů zavedl mírnější pravidla cest ruských diplomatů
28. 1. 2026 – 18:36 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) podle serverů Deník N a Seznam Zprávy zavedl benevolentnější pravidla pro cestování ruských diplomatů v schengenském prostoru.
Ruští diplomaté akreditovaní v jiné zemi EU musí cesty do Česka jen oznamovat, ministerstvo zahraničí je předem neschvaluje. Macinka dnes v Bruselu novinářům řekl, že bylo třeba rychle vyřešit změnu pravidel a na ministerské úrovni mohl zavést jen oznamování cest, takzvanou notifikaci. Zpřísnění - dodatečnou autorizaci cest, musí podle něj schválit vláda. Možnost přísnějšího postupu vůči ruským diplomatům nedávno v EU v rámci protiruských sankcí prosadil předchozí kabinet.
"Začala platit nová pravidla pro pohyb a notifikace ruských diplomatů na území Evropské unie. Bylo to potřeba rychle vyřešit, protože hořel jistý termín," řekl Macinka v Bruselu s tím, že udělal, co bylo možné na úrovni ministra. Dodal, že cestují-li nyní ruští diplomaté po EU, musejí svůj pohyb takzvaně notifikovat. "Další krok, který může být ještě přísnější, to znamená dodatečnou autorizaci, tak to musí schválit vláda," uvedl. "Ministerstvo ten materiál připravuje a bude to určitě obsahem některé z příštích vlád, ale jak říkám, to není nic, co by hořelo," řekl.
Důvodem, proč chtěl předchozí kabinet cesty ruských diplomatů schvalovat, byla snaha omezit zpravodajské aktivity pod diplomatickým krytím. Česko sice většinu ruských diplomatů po útoku příslušníků ruské tajné služby GRU v muničních skladech ve Vrběticích vyhostilo, ze schengenského prostoru však mohli i poté Rusové s diplomatickými pasy do ČR vstoupit.
"EU přijala opatření, které pro personál ruských diplomatických misí v zemích Schengenu zavádí povinnost informovat o vstupu na území jiných států EU, než je stát akreditace. Toto opatření platí od 25. ledna 2026. Opatření umožňuje členským státům EU zavést i další opatření, a to možnost takový vstup schvalovat. ČR nyní uplatňuje pouze notifikaci. Další kroky ČR přijme po vyhodnocení nyní zavedené praxe," sdělil Deníku N a Seznam Zprávám mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake.
Zpřísnění režimu chystal Černínský palác za předchozího ministra Jana Lipavského (za ODS), zavedeno ale už nebylo - evropské opatření vstoupilo v platnost až po nástupu nové vlády.
Lipavský Deníku N řekl, že původním úmyslem Černínského paláce bylo pohyb ruských diplomatů po Evropě omezit. "Prosazoval jsem omezení pohybu ruských diplomatů po Schengenu, protože ruské zpravodajské a vlivové operace v Evropě využívají diplomatické krytí a volný pohyb po Schengenu jim zbytečně rozšiřuje operační prostor. Naším cílem bylo snížit bezpečnostní riziko, posílit kontrolu a zavést férovou reciprocitu v diplomatických vztazích. Diplomat akreditovaný v jedné zemi nemá mít automaticky možnost cestovat po celé Evropě," uvedl exministr.
Ministr Macinka jde svým krokem proti doporučení českých bezpečnostních složek, napsaly Seznam Zprávy. Připomněly, že Rusko už od roku 2021 vede Českou republiku na svém seznamu nepřátelských zemí a Bezpečnostní informační služba (BIS) opakovaně označuje Rusko za největší bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku.