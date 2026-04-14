Macinka chce v Izraeli jednat o spolupráci v obranném průmyslu i v proměně Gazy
14. 4. 2026 – 6:29 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) chce v Izraeli jednat mimo jiné o spolupráci firem obou zemí v obranném průmyslu.
Dalším tématem bude například česká účast na proměně Pásma Gazy. Ministr to řekl médiím v Praze dnes večer před odletem. V úterý bude Macinka jednat bude se svým izraelským protějškem Gideonem Saarem, premiérem Benjaminem Netanjahuem a prezidentem Jicchakem Herzogem.
Hlavním tématem budou podle Macinky aktuální otázky. Spojené státy americké a Izrael 28. února zaútočily na Írán, který v odvetě podnikl údery v okolních arabských zemích. Írán také blokuje přepravu ropy a zemního plynu, což zvyšuje ceny ropy a paliv ve světě, včetně Česka. "Izrael a celý blízkovýchodní region se nachází v mimořádně dynamické situaci, která ovlivňuje i náš každodenní život," řekl novinářům Macinka.
"Chceme vyjádřit jistou podporu, solidaritu nebo spoluúčast Izraeli v té nelehké situaci. Zároveň má ale cesta zintenzivnit naše ekonomické vztahy," doplnil.
Diskutuje se podle ministra třeba o transferu špičkových technologií z Izraele do českých společností. "Bavíme se o tom, že by Česká republika mohla být jistou bránou na evropské trhy pro izraelské společnosti, zejména věnující se obrannému a vojenskému průmyslu," uvedl.
Další téma jednání v Izraeli navazuje podle Macinky na únorové první zasedání tzv. Rady míru ustavené americkým prezidentem Donaldem Trumpem, kterého se Česko účastnilo jako pozorovatel. Některé země Rady míru přislíbily peníze na obnovu Pásma Gazy. "Pro nás je to zajímavá příležitost také se bavit s izraelskými protějšky, co bychom tam mohli udělat my," řekl Macinka. Pásmo Gazy je zdevastované po bombardování, které prováděl Izrael v odvetě za útok palestinského teroristického hnutí Hamás z října 2023, při kterém v Izraeli zahynulo na 1200 civilistů a dalších 251 bylo uneseno.
Macinka také opět zkritizoval prezidenta Petra Pavla v reakci na dnešní vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) k účasti Pavla na summit Severoatlantické aliance (NATO). Podle Babiše tam pojede vládní delegace a není podle premiéra logické, aby se k ní připojil prezident. "Jak to bude vypadat, to tam budeme vystupovat najednou?" prohlásil premiér. "Možná pan (poslanec Motoristů Filip) Turek byl vůči panu prezidentovi příliš smířlivý, když říkal - tak jestli tam chce jet jako doprovod na večeři, tak proč ne. Ale opravdu pan premiér řekl - ne, to rozhoduje vláda," řekl Macinka. Zopakoval, že prezidenta vnímá jako opozičního politika, který se chová protiústavně.