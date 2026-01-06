Machadová ocenila útok USA na Venezuelu jako velký krok pro lidstvo a svobodu
6. 1. 2026 – 13:21 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Šéfka venezuelské opozice a nositelka Nobelovy ceny za mír María Corina Machadová v rozhovoru se stanicí Fox News uvítala intervenci Spojených států ve Venezuele jako velký krok pro lidstvo a svobodu.
Do Venezuely se chce vrátit co nejdříve. Prohlásila, že ze své vlasti, která disponuje největšími ropnými zásobami na světě, hodlá učinit energetické centrum Ameriky. Speciální síly USA v sobotu zaútočily na Venezuelu a unesly jejího prezidenta Nicoláse Madura do USA, kde čelí obviněním z podílu na pašování drog do země.
Machadová v rozhovoru zveřejněném v pondělí ocenila rozhodnutí administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa podniknout vojenskou akci ve Venezuele, přestože Trump v sobotu vyloučil okamžitou podporu Machadové jako nové vůdkyně země. Opoziční šéfka podle Trumpa "nemá ve své zemi dostatek podpory a respektu". Podle Machadové se útok USA na Venezuelu zapíše jako den, kdy spravedlnost zvítězila nad tyranií.
"Proměníme Venezuelu v energetické centrum Ameriky, zavedeme právní stát, otevřeme trhy, budeme potřebovat bezpečnost pro zahraniční investice," řekla přesto Machadová, která s moderátorem Fox News hovořila přes videohovor z neupřesněného místa.
Šéfka venezuelské opozice zároveň kritizovala prozatímní venezuelskou prezidentku Delcy Rodríguezovou, která se v pondělí jako dosavadní viceprezidentka ujala funkce hlavy státu. Rodríguezová, která vyjádřila ochotu spolupracovat s Washingtonem, je podle Machadové "jednou z hlavních strůjkyň mučení" připisovaného vládě v Caracasu. Venezuelané podle Machadové Rodríguezovou odmítají.
Jedním z důvodů, proč se Trump rozhodl v čele Venezuely podpořit Rodríguezovou místo Machadové, je tajná zpráva Ústřední zpravodajské služby (CIA). Ta dospěla k závěru, že po Madurově sesazení stabilitu ve Venezuele nejlépe udrží jeho loajální vysoce postavení spojenci, a to včetně Rodríguezové, píše agentura Reuters s odvoláním na dva informované zdroje.
Rodríguezová na představitele Trumpovy administrativy rovněž zapůsobila svým řízením klíčového ropného průmyslu Venezuely, napsal deník The New York Times (NYT). Podařilo se jí stabilizovat venezuelskou ekonomiku po letech krize a pomalu, ale jistě zvýšit produkci ropy v zemi i přes stupňující se sankce ze strany USA, píše list. Prostředníci podle NYT přesvědčili Trumpovu administrativu, že Rodríguezová bude chránit a prosazovat budoucí americké investice do energetického průmyslu ve Venezuele.
Neochota amerického prezidenta podpořit Machadovou rovněž pramení z jejího rozhodnutí přijmout Nobelovu cenu za mír, po které Trump otevřeně touží, sdělily dva zdroje blízké Bílému domu deníku The Washington Post (WP). Ačkoliv Machadová cenu věnovala Trumpovi, to, že ocenění přijala, bylo v Trumpových očích "největším hříchem", uvedl jeden ze zdrojů. "Kdyby ji odmítla a řekla, 'Nemohu ji přijmout, protože patří Donaldu Trumpovi', byla by dnes prezidentkou Venezuely," uvedl zdroj.
Machadová v rozhovoru s Fox News prohlásila, že Venezuelané, kterým podle ní Nobelova cena za mír náleží, ji chtějí dát Trumpovi a sdílet ji s ním. Machadová uvedla, že s Trumpem nehovořila od 10. října, kdy bylo udělení ceny oznámeno.