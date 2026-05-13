Macaulay Culkin promluvil o smrti filmové maminky. Jeho slova lámou srdce
13. 5. 2026 – 17:27 | Magazín | Alex Vávra
Smrt Catherine O'Hary zasáhla Macaulaye Culkina mnohem víc, než veřejnost tušila. Herec známý jako Kevin ze Sám doma nyní otevřeně promluvil o bolesti, neuzavřeném vztahu i silném poutu, které mezi nimi vzniklo během natáčení slavné vánoční klasiky.
Smrt Catherine O'Hary zasáhla začátkem letošního roku nejen Hollywood, ale také miliony diváků po celém světě, kteří si ji navždy spojili s rolí milující matky Kate McCallisterové z legendární vánoční komedie Sám doma. Herečka zemřela 30. ledna 2026 ve věku 71 let po krátké nemoci. Podle dostupných informací byla příčinou smrti plicní embolie související s rakovinou konečníku. Pro mnoho fanoušků odešla výjimečná herečka, pro Macaulayeho Culkina však někdo mnohem bližší než jen bývalá kolegyně.
Herec, kterého si celý svět pamatuje jako malého Kevina, dnes otevřeně přiznává, že po smrti Catherine O'Hary zůstal pocit obrovské prázdnoty. V rozhovoru pro magazín Gentleman's Journal popsal, že měl dojem, jako by mezi nimi zůstalo něco neuzavřeného. Věřil, že ještě budou mít čas sednout si vedle sebe, vzpomínat a mluvit o všem, co za společné roky prožili.
Krátce po její smrti zveřejnil na Instagramu emotivní vzkaz, který dojal fanoušky po celém světě. Napsal, že si myslel, že ještě mají čas, že chtěl víc společných chvil a že měl ještě tolik věcí, které jí chtěl říct. Svůj vzkaz zakončil slovy o lásce a naději, že se jednou znovu setkají. Právě tato jednoduchá a bolestně upřímná slova ukázala, jak hluboký vztah mezi nimi ve skutečnosti byl.
Film, který spojil dvě generace
Když se v roce 1990 začal natáčet film Sám doma, bylo Macaulayi Culkinovi pouhých deset let. Nikdo tehdy netušil, že z nenápadné vánoční komedie vznikne jeden z nejslavnějších rodinných filmů všech dob. Příběh malého Kevina, na kterého rodina omylem zapomene při odjezdu na Vánoce, si okamžitě získal srdce diváků po celém světě.
Vedle Culkinova nezapomenutelného výkonu si fanoušci zamilovali také Catherine O'Haru jako starostlivou matku, která je ochotná udělat cokoliv, aby se ke svému synovi vrátila. Jejich vztah působil na obrazovce natolik přirozeně, že mnoho lidí věřilo, že mezi nimi existuje skutečné rodinné pouto.
Společně se znovu objevili také v pokračování Sám doma 2: Ztracen v New Yorku. Ani po skončení natáčení ale jejich vztah nezmizel. Zůstali v kontaktu dlouhé roky a Catherine sledovala, jak z malého chlapce vyrůstá dospělý muž, který se snaží vyrovnat s životem pod neustálým dohledem veřejnosti. Culkin dnes přiznává, že právě Catherine byla jedním z lidí, kteří mu pomáhali zvládat obrovský tlak dětské slávy. Vždy v ní měl oporu a člověka, který ho dokázal rozesmát i uklidnit.
Velmi emotivní bylo také jejich poslední veřejné setkání během odhalení Culkinovy hvězdy na Hollywood Walk of Fame v roce 2023. O'Hara tam s dojetím mluvila o tom, jak talentovaný byl už jako dítě a jak dokázal udělat z herectví něco naprosto přirozeného. S úsměvem tehdy poznamenala, že Macaulay je dnes starší, než byla ona ve chvíli, kdy hrála jeho matku. Nikdo tehdy netušil, že o dva roky později bude Culkin na tato slova vzpomínat s takovou bolestí.
Loučení s érou starého Hollywoodu
Macaulay Culkin zároveň přiznává, že smrt Catherine O'Hary v něm znovu otevřela bolest spojenou s odcházející generací herců, mezi nimiž vyrůstal. Už dříve odešli také John Heard, který hrál Kevinova otce, nebo John Candy, jenž se objevil v malé, ale nezapomenutelné roli muzikanta Guse Polinského.
Culkin popsal, že jako dětská hvězda strávil většinu života mezi dospělými herci o mnoho let staršími než on sám. Dnes si stále silněji uvědomuje, že právě on zůstává jedním z posledních lidí, kteří ještě nesou vzpomínky na éru starého Hollywoodu, jakou kdysi znal. Přesto se snaží nemyslet jen na smutek. Když o Catherine mluví, vrací se především k její laskavosti, humoru a schopnosti vytvořit kolem sebe pocit bezpečí. I díky ní dokázal přežít období obrovské popularity, které by mnoho jiných dětských hvězd nezvládlo.
Herečka po sobě nezanechala jen slavné role ve filmech Sám doma, Beetlejuice nebo seriálu Schitt's Creek. Zanechala po sobě také hluboké lidské stopy v životech lidí, kteří ji znali osobně.
A právě proto na ni dnes Macaulay Culkin nevzpomíná jen jako na filmovou maminku. Vzpomíná na člověka, který byl důležitou součástí jeho života, člověka, se kterým chtěl ještě jednou sedět vedle sebe a prostě si povídat. Možná právě v tom spočívá největší síla jejich společného příběhu — v obyčejném lidském spojení, které přetrvalo dlouho po zhasnutí filmových kamer.