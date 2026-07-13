Má bankomat opravdu tajné nouzové tlačítko? Většina lidí mačká červené tlačítko špatně a zbytečně riskuje
13. 7. 2026 – 7:00 | Magazín | BS
Červené tlačítko na bankomatu většina lidí ignoruje – přitom vás ve správný moment může ochránit před podvodníkem a ušetřit tisíce. Nepřivolá sice policii, jak tvrdí internetové fámy, ale svůj smysl rozhodně má.
Rychlá záchrana před vlastním omylem i cizím úmyslem
Základní funkcí červeného tlačítka s nápisem Storno nebo Cancel je logicky okamžité přerušení právě probíhající operace. Pokud se překlepnete v zadávání částky, nebo si uprostřed vyťukávání PIN kódu uvědomíte chybu, nemusíte čekat, až vás systém zablokuje. Zmáčknutím storna se transakce ukončí a karta vám okamžitě vyjede ven.
Ještě důležitější roli ale hraje ve chvílích, kdy se u bankomatu necítíte bezpečně. Pokud do vás někdo při zadávání PINu strká, kouká vám přes rameno nebo vás osloví cizí člověk s podivnou nabídkou pomoci, na nic nečekejte. Právě v ten moment storno ukončí komunikaci s bankou. Zabráníte tak situaci, kdy by vám ze stroje vyjely peníze, které by vám někdo mohl následně vytrhnout z ruky.
Pozor na „skimming“ a podezřelá zařízení
Odborníci i Policie ČR dlouhodobě varují před podvody, při kterých se zloději snaží zkopírovat údaje z vaší karty. Tato metoda, zvaná skimming, sice postupně díky čipovým kartám ustupuje, ale triky podvodníků jsou stále sofistikovanější.
Pokud zaznamenáte u bankomatu něco nestandardního – klávesnice se zdá být uvolněná, otvor pro kartu vypadá vybouleně nebo je na něm umístěn zvláštní plastový nástavec, případně pokud přístroj neobvykle zamrzá, okamžitě stiskněte červené tlačítko a odejděte. Transakci raději dokončete u jiného stroje. I krátké zdržení za pocit bezpečí stojí.
Mýty kolem PINu pozpátku a tajných alarmů
Sociální sítě jsou plné legend a falešných rad. Jednou z těch neustále opakovaných je, že pokud jste u bankomatu přepadeni, máte zadat svůj PIN pozpátku. Údajně by vám měl stroj sice peníze vydat, ale zároveň tiše upozornit policii na loupež.
Je to nesmysl. Žádné české bankomaty touto funkcí nedisponují a zadání PINu pozpátku pouze vyústí v chybové hlášení. Pokud kód popletete třikrát, přístroj kartu z bezpečnostních důvodů zablokuje, nebo přímo spolkne. Ani zběsilé mačkání červeného tlačítka do centrály žádný tichý alarm neodešle.
Stejně tak je zbytečné mačkat storno poté, co si z bankomatu peníze i kartu už vezmete. Na českých přístrojích se celá transakce po vyjmutí karty ukončuje automaticky a dodatečné „preventivní“ promačkávání tlačítek nemá žádný efekt. Pokud si ale na samotný proces výběru nebudete jisti, mějte červené tlačítko vždy v podvědomí jako záchrannou brzdu.