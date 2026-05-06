Luxusní plavbu zasáhl děsivý virus, přišla karanténa i mrtví
6. 5. 2026 – 13:08 | Zpravodajství | Alex Vávra
Tři mrtví, desítky lidí v izolaci a podezření na přenos nebezpečného hantaviru mezi cestujícími. Luxusní expediční loď MV Hondius se po plavbě kolem Antarktidy proměnila v plovoucí krizovou zónu, zatímco úřady řeší evakuace i spor o to, kde bude moci zakotvit.
Měla to být vysněná expedice mezi ledovci Antarktidy, velrybami a nejodlehlejšími ostrovy planety. Místo dobrodružství se ale plavba nizozemské lodi MV Hondius proměnila v děsivý boj o život. Na palubě vypukla nákaza vzácným hantavirem, tři lidé zemřeli a téměř 150 cestujících teď čeká v izolaci u západního pobřeží Afriky na další osud.
Loď společnosti Oceanwide Expeditions vyplula začátkem dubna z argentinského města Ushuaia. Expediční cesta vedla přes Antarktidu a odlehlé ostrovy jižního Atlantiku. Cestující pozorovali tučňáky, mořské ptáky i velryby a mnozí si užívali výpravy do divoké přírody. Právě tam se podle odborníků mohl skrývat smrtící virus.
První drama přišlo 11. dubna. Sedmdesátiletý nizozemský turista náhle onemocněl vysokými horečkami, bolestmi hlavy, bolestmi břicha a silnými zažívacími problémy. Jeho stav se rychle zhoršil a muž přímo na palubě zemřel. V tu chvíli ještě nikdo netušil, že jde o začátek děsivé série. Krátce poté zkolabovala i jeho manželka. Tu se podařilo převézt do Jihoafrická republika, ale na letišti v Johannesburg se její stav dramaticky zhoršil. Lékaři už jí nedokázali pomoci. Testy následně potvrdily hantavirus.
Další šok přišel 2. května. Na palubě zemřela německá cestující, která trpěla těžkým zápalem plic. Britský turista skončil v kritickém stavu na jednotce intenzivní péče v Jihoafrické republice. Podle lékařů se jeho stav mírně zlepšuje, stále ale zůstává pod přísným dohledem.
Virus na palubě vyvolal strach i podezření
Podle Světová zdravotnická organizace bylo dosud zaznamenáno sedm případů nákazy, z toho dva potvrzené. Další lidé trpěli horečkami a vážnými respiračními problémy. Dva členové posádky dokonce potřebují urgentní lékařskou pomoc. Hantavirus je přitom mimořádně nebezpečný. Přenáší se hlavně kontaktem s močí nebo výkaly nakažených hlodavců a u těžkých případů může způsobit selhání plic i smrt. Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí umírá téměř 40 procent pacientů s vážnými příznaky.
Největší obavy ale vyvolalo podezření, že se virus mohl šířit i mezi lidmi. Odborníci Světové zdravotnické organizace připustili, že k přenosu mohlo dojít mezi velmi blízkými kontakty, například mezi manželi nebo lidmi sdílejícími kajuty. Právě andský typ hantaviru, který se vyskytuje v Argentina a Chile, je totiž jedním z mála známých druhů schopných omezeného přenosu mezi lidmi.
Cestující mezitím popisují atmosféru plnou napětí a nejistoty. Na lodi platí přísná hygienická pravidla, lidé nosí roušky, izolují se v kajutách a jídlo jim posádka doručuje ke dveřím. Vnitřní společné prostory zůstávají uzavřené. Cestovatelský vloger Jake Rosmarin přiznal, že situace je pro všechny psychicky náročná. Podle něj si cestující začínají uvědomovat, že nejde jen o mediální senzaci, ale o skutečný boj s nebezpečnou nemocí daleko od domova.
Politická bouře kolem přijetí lodi
MV Hondius nyní kotví u pobřeží kapverdského hlavního města Praia. Na palubu dorazily zdravotnické týmy v ochranných oblecích a speciální letecké sanitky mají evakuovat nejvážnější případy.
Další plán ale rozpoutal politickou přestřelku. Loď chce zamířit na Kanárské ostrovy, kde mají cestující projít vyšetřením a dezinfekcí. Jenže prezident Kanárských ostrovů Fernando Clavijo odmítl loď bez dalších informací vpustit do přístavu a ostře se střetl se španělskou vládou premiéra Pedro Sánchez.
Zatímco úřady řeší, kam loď nakonec dopluje, cestující zůstávají uvězněni stovky kilometrů od pevniny. Na palubě stále panuje nejistota, protože odborníci teprve zkoumají, jak přesně se virus mezi lidmi rozšířil. Z vysněné expedice do nejkrásnějších koutů planety se tak během několika týdnů stal příběh plný strachu, izolace a smrti na otevřeném oceánu.