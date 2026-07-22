Luxus ji nezajímá: Slavná seriálová hvězda bydlela v chlívku a nedala na to dopustit
22. 7. 2026 – 7:00 | Magazín | Jana Strážníková
Když se řekne televizní herečka, většina lidí čeká luxusní vilu a bazén. Lucie Polišenská, seriálová Žížala z Polabí, má úplně jiné priority – bydlí tam, kde by to čekal jen málokdo.
Seriálová Žížala a realita
V populárním seriálu Polabí je postava Žížaly trochu potrhlá, svá a nebojí se říkat věci na rovinu. Žije ve starém obytném voze a luxus pro ni rozhodně není na pořadu dne.
Přestože jde o televizní roli, v některých ohledech má s Lucií Polišenskou společného víc, než by se mohlo zdát. Ani herečka totiž nikdy netoužila po okázalém životním stylu a drahých rezidencích. Její srdce tluče pro přírodu a klid.
Když s manželem řešili, kde zapustí kořeny, jejich volba padla na starý statek v Počepicích na Příbramsku. Zjevně nešlo o nemovitost připravenou k okamžitému nastěhování. Čekala je rozsáhlá rekonstrukce, spousta práce a nemalé investice. Přesto neváhali, protože viděli obrovský potenciál.
Prozatímní domov? Bývalý chlívek
Rekonstrukce historického statku je běh na dlouhou trať. Polišenská proto s manželem musela vyřešit, kde budou během nekonečných oprav bydlet. Místo drahého pronájmu zvolili řešení, které dnes spolehlivě pobaví téměř každého. Obytnou část si provizorně vybudovali v bývalém chlívku.
„Mám panství a bydlím v chlívku,“ prohlásila svého času s nestrojenou hrdostí.
Pro Lucii to nebyla žádná póza ani snaha zaujmout média. Jednoduše popsala realitu.
Po natáčení žádné wellness, ale kolečko a hrábě
Zatímco mnohé známé tváře po natáčení vyrážejí relaxovat do wellness center, Polišenská navlékne montérky a pustí se do práce.
Čekají ji záhony, stromy, sekání trávy, opravy budov i každodenní péče o zvířata. Právě fyzická práce kolem domu jí prý pomáhá vyčistit hlavu po náročném dni na place.
Na statku navíc rozhodně není sama. Doma jí dělá společnost fenka Bublinka (Rychlé šípy by byly hrdé) a indičtí běžci. Největší respekt však na celém dvoře budí jednoznačně kačer Zdenál. Ten si prý velmi pečlivě hlídá své teritorium a případným návštěvám dokáže velmi rychle a důrazně připomenout, kdo je tu vlastně pánem.
View this post on Instagram