Lupiči při krádeži v Louvru zničili symbol císařství. Dokáže ho muzeum opravit?
19. 2. 2026 – 15:21 | Zpravodajství | Alex Vávra
Loupež jako z akčního filmu, šperky za desítky milionů eur a císařská koruna rozdrcená na pařížském chodníku. Slavný Louvre řeší následky odvážného říjnového přepadení a chystá velkolepou záchranu klenotu, který kdysi symbolizoval moc francouzského císařství.
Vypadalo to jako scéna z akčního filmu. Noční ticho nad Paříží, balkon nad Seinou, mechanická plošina a několik mužů, kteří během pár minut ochromili jeden z nejslavnějších muzeí světa. Říjnová loupež v pařížském Louvre otřásla Francií i celým světem. Zloději si odnesli šperky za desítky milionů eur. A po sobě zanechali něco, co vypadalo jako zničený symbol císařské pýchy – rozdrcenou korunu císařovny Eugénie de Montijo.
Koruna manželky Napoleona III ležela po útěku lupičů na chodníku pod okny Galerie Apollóna. Zmačkaná, pokřivená, jako by po ní někdo přejel autem. A přesto dnes muzeum tvrdí, že je téměř neporušená a může se vrátit do své někdejší slávy.
Sedm minut, které obletěly svět
Loupež se odehrála 19. října. Gang použil kradenou mechanickou plošinu namontovanou na vozidle, aby se dostal na balkon galerie poblíž řeky Seiny. Dva muži následně prořízli okno elektrickým nářadím a vtrhli dovnitř. Ostrahu donutili k ústupu a během několika málo minut rozřezali skleněné vitríny úhlovou bruskou.
Cílem byly napoleonské klenoty – historické šperky spojené s druhým francouzským císařstvím. Celá akce trvala méně než sedm minut. Zloději si odnesli osm šperků v odhadované hodnotě 88 milionů eur a uprchli na dvou skútrech. Čtyři podezřelí byli zatčeni, ale mozek celé operace stále uniká spravedlnosti. Sedm ukradených předmětů zůstává nezvěstných.
Koruna Eugénie měla být původně devátým kusem v jejich kořisti. Jenže při útěku jim vyklouzla z rukou. Než k tomu došlo, snažili se ji násilím protáhnout úzkým otvorem, který vyřízli do vitríny. Sklo odolávalo a klenot se při vytahování zdeformoval. Pružná konstrukce se zkroutila, některé oblouky se oddělily a jeden prvek zůstal ztracen přímo v galerii. Pád na dlažbu pod muzeem pak zkázu dokončil.
Zmačkaný symbol císařské moci
Koruna byla vytvořena roku 1855 pro Světovou výstavu v Paříži. Na její výrobě se podílel dvorní klenotník Alexandre Gabriel Lemonnier spolu se sochařem a dalším šperkařem. Výsledek měl ohromit svět a podtrhnout ambice francouzského císařství. Klenot zdobilo 1 354 diamantů, 56 smaragdů, osm zlatých orlů a palmetové ornamenty. Nikdy nebyl použit při korunovaci, přesto se stal ikonou císařské moci a luxusu. Po smrti Eugénie v roce 1920 se koruna nakonec dostala do sbírek Louvru, kde od roku 1988 oslňovala miliony návštěvníků.
Dnes jeden zlatý orel chybí, několik drobných diamantů z obvodu základny je pryč a část palmet se oddělila. Přesto si koruna zachovala všechny smaragdy a naprostou většinu diamantů. Diamantovo-smaragdová ozdoba, která kdysi symbolizovala imperiální sílu, je sice vtlačena do pokřiveného rámu, ale zůstává celistvá.
Odborníci tvrdí, že není nutná žádná rekonstrukce ani výroba nových částí. Stačí znovu vytvarovat konstrukci a citlivě vrátit jednotlivé prvky na místo. Louvre proto zřizuje vědecký výbor, který bude na obnovu dohlížet, a chystá výběrové řízení pro restaurátory. Pomoc už nabídly legendární francouzské šperkařské domy Cartier, Van Cleef & Arpels, Mellerio, Chaumet a Boucheron. Odhadované náklady na opravu se pohybují kolem 47 tisíc dolarů.
Z kdysi zmačkaného symbolu císařské slávy se tak může stát symbol odolnosti. Koruna, která přežila revoluce, rozprodeje korunovačních klenotů i brutální loupež v 21. století, má šanci znovu zazářit pod světly galerie. Až se vrátí do expozice, nebude už jen připomínkou imperiální moci. Bude také důkazem, že i když historie někdy skončí na dlažbě, může se znovu zvednout a oslnit celý svět.