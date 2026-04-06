Lunární horoskop na Velikonoční pondělí: Den Chronose a návrat ke kořenům
6. 4. 2026 – 7:44 | Magazín | Žaneta Kaczko
Dnešní koledování může být emočně náročné. 19. lunární den varuje před zmatky ve vztazích a finančními ztrátami. Proč je dnes nejlepší terapií práce na zahradě a jak vás chůze naboso může ochránit před negativní energií?
Letošní velikonoční pondělí je z pohledu hvězd dnem hluboké introspekce a duchovního ztišení. Ačkoliv tradice vybízejí k sociálnímu kontaktu, lunární cyklus nás varuje před přílišným rozptylováním. 19. lunární den je v astrologii považován za kritický okamžik, kdy se snadno můžeme zaplést do matoucích situací nebo se stát obětí manipulace. Je to čas, kdy bychom se měli symbolicky i fakticky „odebrat domů“.
Útočiště v soukromí: Vyhněte se zmatkům
Dnešní den je zasvěcen Chronosovi, bohu času, což znamená, že bychom měli zpomalit a věnovat se svému vnitřnímu světu.
- Riziko konfliktů: Ve vzduchu visí napětí, které může vést k nepříjemným nedorozuměním jak v rodinných vztazích, tak v pracovních záležitostech (pokud dnes musíte pracovat).
- Samota jako lék: Pokud je to jen trochu možné, snažte se strávit alespoň část dne o samotě. Duchovní praktiky, meditace nebo prosté přemýšlení o vlastním směřování vám dnes přinesou mnohem více užitku než hlučná společnost.
- Varování před investicemi: Dnešní den je absolutně nevhodný pro jakékoliv finanční operace. Zapomeňte na nákupy, investice, půjčky nebo řešení dědických sporů. Peněženku nechte raději zavřenou a vyhněte se i zdánlivě výhodným nabídkám.
Léčivá síla země: Nejlepší terapie je v zahradě
Pokud máte tu možnost a vlastníte zahrádku nebo chalupu, vězte, že práce s hlínou je dnes tím nejlepším, co pro sebe můžete udělat.
- Neutralizace negativity: Práce na venkově a kontakt s půdou fungují jako přirozený bleskosvod. Země má dnes schopnost pohlcovat vaše emocionální napětí a čistit vás od negativity, která se mohla nahromadit během náročných velikonočních příprav.
- Rituál uzemnění: Vyzkoušejte starodávnou metodu „uzemnění“- projděte se alespoň na chvíli bosky po trávě nebo hlíně. Tento kontakt vás propojí s energií planety a dodá vám stabilitu, kterou v dnešním vrtkavém dni budete potřebovat.
Přechod do Střelce: Světlo na konci tunelu
Večer, kdy se Měsíc definitivně usadí v ohnivém znamení Střelce, pocítíte mírné uvolnění. Střelec nám pomůže vidět věci v širších souvislostech a začne transformovat těžkou energii Štíra do optimismu. Přesto však zůstaňte věrni Chronosovi a nespěchejte s žádnými radikálními kroky. Dnešek je dnem, kdy se „stojí na místě“, pozoruje se a čerpá síla z hlubin země.