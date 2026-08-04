Lunární horoskop na úterý 4. srpna: Dnes se nevyplatí lhát ani upravovat skutečnost
4. 8. 2026 – 8:40 | Magazín | Natálie Kozak
Měsíc v Beranu a 21. lunární den obracejí pozornost k vitalitě. Pondělí se hodí pro kontrolu, rehabilitaci, masáž nebo objednání k odborníkovi, pokud se některý problém opakuje už delší dobu.
Měsíc je v Beranu a úterý připadá na 21. lunární den. Do popředí se dostává zdraví, tělo a všechno, co už nějakou dobu čeká na kontrolu. Pokud vás delší dobu pobolívají záda, vrací se únava, ozývá se staré zranění nebo pořád odkládáte objednání k lékaři, dnešek je vhodný k tomu konečně udělat první krok.
Nemusí jít hned o velké rozhodnutí, ale stačí i jen zavolat do ordinace, najít výsledky z posledního vyšetření, domluvit rehabilitaci nebo si sepsat příznaky, které se opakují. Beran dnes dodá přímost, takže bude snazší přestat kolem problému chodit dokola a říct si, co je potřeba řešit.
Tělu prospěje péče, která má jasný smysl
Den přeje fyzioterapii, léčebnému cvičení, zdravotním masážím i wellness procedurám. Nejlépe uděláte, když vyberete péči podle toho, co tělo opravdu potřebuje. Zatuhlá šíje, bolavá bedra, napětí v ramenou nebo únava po dlouhém sezení si dnes zaslouží konkrétní pozornost.
Pokud vás čeká vyšetření nebo kontrola výsledků, může přinést jasnější odpověď než jindy. Pomůže přijít připravení: vzít si starší lékařské zprávy, seznam léků a otázky, které nechcete zapomenout. U lékaře se nevyplatí nic zlehčovat. Řekněte, jak dlouho potíže trvají, kdy se zhoršují a co už jste zkoušeli.
Pravda dnes vyjde najevo rychle
Jedenadvacátý lunární den není příznivý pro lhaní, zamlčování ani malé úpravy skutečnosti. Platí to v práci, ve vztazích i v běžných domluvách. Výmluva, přikrášlený důvod nebo zamlčený detail se dnes může rychle provalit, protože někdo položí doplňující otázku nebo si všimne nesrovnalosti.
Lepší bude říct věci jednoduše. Nestíhám. Zapomněla jsem. Potřebuji jiný termín. Nechci to slíbit. Podobné věty nejsou vždy příjemné, ale ušetří komplikace, které by vznikly z vymyšleného vysvětlování.
Pyrit jako symbol správného kontaktu
Pyritové šperky a amulety se dnes spojují s přitahováním správného člověka do života. Nemusí jít jen o lásku. Může to být lékař, terapeut, kolega, nový pracovní kontakt nebo člověk, který vám dá doporučení ve chvíli, kdy ho potřebujete.
Úterý přeje přímému jednání. Objednat se, zavolat, zeptat se, přijmout doporučení, říct pravdu bez zbytečných oklik. Pokud dnes něco posunete, mělo by to mít podobu konkrétního kroku, ne další poznámky v diáři.