Lunární horoskop na úterý 24. března 2026: Spalte staré křivdy a jděte vpřed
24. 3. 2026 – 7:22 | Magazín | Natálie Kozak
Připravte se na rychlý spád událostí. Dorůstající Měsíc se přesouvá do znamení Blíženců a vybízí nás k aktivitě a komunikaci. Dnešek je ale také o „pálení mostů“ za minulostí. Naučte se pracovat s elementem ohně, abyste uvolnili cestu pro nové projekty a vztahy.
V úterý 24. března se vesmírná energie citelně proměňuje. Měsíc opouští zemitého Býka a vstupuje do vzdušného, komunikativního znamení Blíženců. Tato změna přináší lehkost, rychlost v myšlení a potřebu sdílet informace. Zároveň se nacházíme v dynamické fázi dorůstajícího Měsíce, kdy se potkává 6. a 7. lunární den.
Oheň jako posvátný průvodce transformací
Dnešní den je zasvěcen jednomu z nejsilnějších živlů- ohni. Právě dnes působí oheň jako mocný očistný prvek. Není to jen zdroj tepla, ale symbol transformace, který dokáže spálit staré nánosy a uvolnit cestu pro nové začátky.
Pokud cítíte, že ve vašem životě stagnují určité emoce, vztahy nebo staré vzorce chování, které vám brání v rozletu, je úterý ideálním dnem pro práci s plamenem.
Rituál barvy: Červená pro sílu, žlutá pro radost
Meditace nad plamenem svíčky bude dnes obzvláště účinná. Klíčem k úspěchu je správná volba barvy, která podpoří váš záměr:
- Červená svíčka: Zapalte ji, pokud potřebujete spálit únavu, pasivitu nebo strach. Červená barva v kombinaci s ohněm dodává odvahu k akci a fyzickou vitalitu. Je to barva, která čistí cestu pro vaše ambice a budoucí úspěchy.
- Žlutá svíčka: Je spojena s intelektem a komunikací, což dokonale ladí s Měsícem v Blížencích. Plamen spaluje mentální bloky, pesimismus a komunikační bariéry. Pomáhá vám ujasnit si myšlenky a přitahuje do života radost a nové nápady.
7. lunární den: Síla slova
S přechodem do 7. lunárního dne se k moci ohně přidává i moc slova. Vše, co dnes vyslovíte (nebo si v duchu přejete při pohledu do plamene), má obrovskou váhu. Buďte proto opatrní na své stížnosti nebo kritiku- vesmír je dnes slyší velmi jasně. Raději využijte energii ohně k tomu, abyste nahlas vyslovili to, čeho se chcete zbavit, a co naopak hodláte do svého života pozvat.
Doporučení pro úterý:
- Doma: Zapalte si večer svíčku a věnujte alespoň pět minut sledování plamene. Představujte si, jak v něm mizí všechno, co vás tíží.
- V práci: Využijte energii Blíženců k vyřizování e-mailů a telefonátů, ale držte se konstruktivního tónu.
- Duchovní růst: Ideální čas pro odpuštění- sobě i ostatním. Oheň spálí staré křivdy, pokud mu je s důvěrou odevzdáte.