Lunární horoskop na středu 25. března: Jak přežít nárůst žárlivosti a vnitřních komplexů?
25. 3. 2026 – 8:29 | Magazín | Natálie Kozak
Přechod Měsíce do znamení Raka s sebou nese emoce, které nás mohou zaskočit. Žárlivost a staré komplexy vyplouvají na povrch, aby byly vyčištěny. Zjistěte, proč je dnes modlitba a vnitřní ztišení důležitější než kdy jindy a na co by si měla dát pozor konkrétní znamení zvěrokruhu.
Středa 25. března s sebou přináší citelný energetický posun. Měsíc se přesouvá z neklidných Blíženců do hlubokého, emocionálního znamení Raka. Procházíme přechodem mezi 7. a 8. lunárním dnem, což je fáze, která často otevírá naše staré vnitřní rány a vytahuje na povrch to, co jsme se snažili hluboko pohřbít.
Pozor na stíny v duši
Dnešní den může být psychicky náročný. Připravte se na to, že se mohou nečekaně ozvat pocity, se kterými běžně nebojujete: žárlivost, vnitřní komplexy nebo úzkost z budoucnosti. Energie Raka nás činí zranitelnějšími a vnímavějšími k okolí, což může vést k tomu, že si věci budeme brát až příliš osobně.
Důležité je si uvědomit, že symboly a znamení, na která dnes narazíte, mohou klamat. Naše mysl má dnes tendenci interpretovat události skrze filtr strachu, proto se nepouštějte do zásadních rozhodnutí na základě momentálních pocitů.
Cesta ke klidu vede skrze ticho
Nejlepším lékem na dnešní neklid není akce, ale zastavení. Místo toho, abyste se snažili úzkost přehlušit hlukem nebo prací, hledejte útěchu v modlitbě, meditaci nebo prostém tichu. Apely na Vyšší mocnosti a vnitřní dialog se sebou samým vám pomohou najít pevnou půdu pod nohama. Rak miluje bezpečí domova, proto se dnes nebojte stáhnout do ústraní.
Na co si dát pozor podle znamení:
- Raci a Ryby: Váš přirozený živel (voda) je dnes v silné, ale neklidné pozici. Buďte maximálně opatrní při řízení auta a v dopravě obecně. Vaše roztěkanost a ponor do vlastních emocí by mohly vést k nepozornosti.
- Blíženci a Váhy: Vy se mějte na pozoru především ve veřejných prostorech a hromadné dopravě. Hrozí zvýšené riziko ztrát nebo krádeží. Hlídejte si své osobní věci a nenechte se rozptýlit chaosem kolem sebe.
Doporučení pro středu:
- Duchovní hygiena: Večer si dopřejte koupel s mořskou solí. Voda (symbol Raka) vám pomůže smýt nánosy dnešní úzkosti.
- Vztahy: Pokud pocítíte žárlivost, neřešte ji hned horkou hlavou. Počkejte, až se emoce zklidní- pravděpodobně zjistíte, že šlo jen o stínohru dnešního dne.
- Intuice: Dnes věřte spíše svému nitru než tomu, co slyšíte od ostatních.