Lunární horoskop na středu 22. dubna: Pozor na křehká ega: Luna v Raku probouzí citlivost i urážlivost
22. 4. 2026 – 9:17 | Magazín | Natálie Kozak
Vodní znamení pod tlakem a zemská v zajetí naivity. Dnešní lunární konstelace nám zamotá hlavu i city.
Středa nám přináší výraznou změnu energie. Měsíc se přesouvá do citlivého a rodinně založeného Raka, přičemž se láme 5. a 6. lunární den. Rak je vodní znamení, kterému Luna vládne, takže emoce a smysly budou dnes v hlavní roli. Připravte se na to, že svět kolem sebe budete vnímat mnohem intenzivněji, doslova všemi póry.
Dnešní konstelace nás obdarovává mimořádnou citlivostí. Naše smysly, a především čich, se brousí jako jemný nástroj. To, co jindy ignorujete, vám dnes může buď zvednout náladu, nebo vás zcela vyvést z míry. Středa je o vnímání jemných nuancí v našem okolí i v komunikaci s druhými.
Vůně jako průvodce i varování
Pod vlivem 6. lunárního dne se stáváme skutečnými znalci vůní. Váš nos vám dnes nezištně napoví, kde se cítíte dobře a kdo vám „voní“.
- Aromaterapie jako lék: Pokud se cítíte pod tlakem, vsaďte na éterické oleje. Jemná vůně levandule nebo citrusů dokáže s vaší psychikou zázraky.
- Prostředí rozhoduje: Jelikož jsme citlivější na pachy, nepříjemné prostředí (vydýchaný vzduch, silné chemické čističe nebo těžké parfémy kolegů) může zhoršit vaši náladu i fyzickou pohodu. Často větrejte a obklopte se svěžestí.
Emoční bouře a slepá důvěra
Vstup Měsíce do Raka zamává s náladami jednotlivých znamení:
- Vodní znamení (Rak, Štír, Ryby): Dnes budete jako křehké sklo. Snadno vás zraní i nevinná poznámka nebo změna tónu hlasu. Pozor na zbytečnou urážlivost, snažte se od emocí trochu poodstoupit.
- Zemská znamení (Býk, Panna, Kozoroh): Vaše obvyklá racionalita si bere dovolenou. Můžete být až příliš důvěřiví a lpět na slibech, které nemusí být splněny. Než někomu bezmezně uvěříte, nechte si čas na rozmyšlenou.
Pozor na finance a cesty
Hvězdy dnes radí držet se spíše v bezpečí domova a známých vod.
- Cestování odložte: Pokud nemusíte, neplánujte si na dnešek žádné dlouhé cesty nebo složité přesuny. Čas přeje spíše klidu a vnitřní práci.
- Žádné dluhy: Půjčování peněz je dnes tabu. Finance by se vám vracely jen stěží a zbytečně by to zatížilo vaše vztahy.
Zdraví a jídelníček: Hlídejte si vodu
Rak ovládá oblast žaludku a prsou, ale také hospodaření s tekutinami.
- Méně soli: Tělo má dnes tendenci zadržovat vodu. Omezte sůl a potraviny, které k otokům přispívají (uzeniny, instantní jídla).
- Pitný režim: Pijte čistou vodu nebo bylinkové čaje, které podporují přirozené vyplavování škodlivin.
Dovolte si být citlivější, vnímejte krásu v detailech a nechte se vést svým čichem, který vám dnes neomylně prozradí pravdu o lidech i místech. Pokud udržíte své emoce na uzdě a nebudete slepě věřit všemu, co slyšíte, prožijete den plný harmonie a smyslového potěšení.