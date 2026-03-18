Lunární horoskop na středu 18. března: Den temné Hekaté strhává masky

18. 3. 2026 – 8:00 | Magazín | Natálie Kozak

Ocitáme se v kritickém bodě lunárního cyklu, kterému vládne bohyně Hekaté. Je to čas, kdy se pravda schovává za závoj iluzí a logické předpovědi selhávají. Zjistěte, proč je dnes samota nejlepším rádcem a jak vám prostý plamen svíčky pomůže uvidět realitu v pravém světle.

Středa 18. března 2026 nás zavádí do jednoho z nejvíce mystických, ale také nejnáročnějších období lunárního cyklu. Luna se stále nachází v hlubokém a intuitivním znamení Ryb, ale její světlo téměř vymizelo. Nacházíme se v tzv. dnech Hekaté, které odpovídají 28. a 29. lunárnímu dni. Je to čas temného měsíce, kdy staré odchází, aby uvolnilo místo novému, ale tento proces doprovází silné iluze a energetická nestabilita.

Pasti bohyně Hekaté

Hekaté, starořecká bohyně křižovatek a bezměsíčných nocí, vládne tomuto dni pevnou rukou. V astrologii je toto období spojováno s rozostřeným vnímáním reality. Pokud dnes budete hledat odpovědi v kartách, věštbách nebo logických analýzách, pravděpodobně odejdete zmatení. Informace, které k nám dnes proudí, jsou často protichůdné a lidé mají silný sklon ke klamu- ať už vědomému, nebo nevědomému.

Dnes více než kdy jindy platí, že nic není takové, jak se na první pohled zdá. Je to den, kdy se rozplývají falešné naděje i nepravdivé představy o druhých lidech. Tato „deziluze“ však není trestem, ale darem- Hekaté nám strhává masky, abychom konečně uviděli pravdu, i když může být dočasně bolestivá.

Síla živého plamene

Východní filozofie hovoří o „Máji“- závoji iluze, který nám brání vidět realitu takovou, jaká skutečně je. Májá nám našeptává, že nejsme dost dobří, zveličuje naše chyby nebo naopak buduje falešné vzdušné zámky v našich vztazích.

Jak se proti této mlze bránit? 

  • Zapalte svíčku: „Živý“ oheň má dnes obrovskou očistnou moc. Plamen svíčky symbolicky prořezává temnotu a pomáhá nám soustředit se na vnitřní pravdu. Plamen „děsí“ iluzi a dovoluje vám adekvátně zhodnotit své talenty a skutečný stav vašich vztahů.
  • Samota jako lék: Tento den není vhodný pro hlučné večírky nebo důležitá obchodní jednání. Největší přínos najdete v tichu a samotě, kde můžete pracovat se svým „stínem“- s těmi částmi své osobnosti, které obvykle skrýváte před světem i před sebou.

Očista těla a duše

Zatímco duchovní rovina vyžaduje introspekci, ta tělesná volá po radikální čistotě. Luna v Rybách zvyšuje citlivost organismu na toxiny, proto je dnešní den ideální pro jakékoliv detoxikační procedury.

Dnešní doporučení pro zdraví
  • Půst od živočišných produktů: Vyhněte se masu, mléčným výrobkům a těžkým tukům. Odlehčení jídelníčku vám pomůže udržet si jasnější mysl.
  • Striktní zákaz alkoholu: V den Hekaté působí alkohol jako katalyzátor depresivních myšlenek a prohlubuje stavy úzkosti nebo sebeklamu.
  • Vodní očista: Protože je Měsíc v Rybách, voda má dnes mimořádnou moc odplavovat negativní energii. Večerní sprcha nebo koupel se solí funguje jako rituální omytí od všech nánosů uplynulého měsíce.
Zdroje:
astro.com, cafeastrology.com, astrologyking.com
Natálie Kozak
Astro, vztahy, zákulisní šum. Trocha mystiky, trocha drbů – vše pod jedním perem.

