Lunární horoskop na středu 15. dubna: Pozor na zrcadla! Proč vám dnes váš vlastní odraz může lhát?
15. 4. 2026 – 8:33 | Magazín | Natálie Kozak
Přechod Měsíce do Berana nás probouzí k aktivitě, ale Saturn nás nabádá k meditaci. Přečtěte si, jak dnes získat tajné znalosti, proč věřit své intuici víc než rozumu a jak si do života přivolat vytouženého partnera.
Středa 15. dubna nás zastihuje v jedné z nejvíce mystických a zároveň psychicky náročných fází měsíčního cyklu. Měsíc, který se nachází ve své ubývající fázi, se přesouvá z intuitivních vod Ryb do ohnivého a netrpělivého Berana, zatímco se láme 27. a 28. lunární den. Celý tento den je pod přísným dohledem Saturnu, planety karmy, času a vnitřní disciplíny. Tato kombinace vytváří silné energetické pnutí, které nás nutí nahlédnout pod povrch reality, ale zároveň nás varuje před tím, co bychom tam mohli spatřit.
Středeční energie jsou velmi specifické. Přechod z Ryb do Berana je jako náhlé probuzení z hlubokého snu do ostrého světla. Saturnova vláda nad tímto dnem však vyžaduje, abychom neztráceli kontrolu a nepoddávali se chaosu. Je to čas, kdy se hranice mezi viditelným a neviditelným světem stává velmi tenkou.
Pasti zrcadel a vnitřní nestability
Jedním z nejvýraznějších varování pro tento den je práce s vlastním odrazem.
- Krutý vtip v zrcadle: Dnes se doporučuje vyhýbat se dlouhému pozorování své tváře v zrcadlech nebo jiných lesklých plochách. 27. lunární den je dnem iluzí. Váš odraz by vám mohl „sehrát krutý vtip“- mohli byste se vidět starší, unavenější nebo v sobě spatřit negativní emoce, které vás zbytečně srazí dolů.
- Vnitřní výkyvy: Kvůli silnému vlivu Saturnu jsme náchylní k náhlým změnám nálad a vnitřní nejistotě. Nejlepším lékem jsou dnes meditativní praktiky, ticho a pobyt v blízkosti vody, která pomůže odplavit energetický neklid.
Intuice jako neomylný kompas
I když se vám okolní svět může zdát matoucí, vaše vnitřní vedení dnes pracuje na plné obrátky.
- Získávání znalostí: Pokud se dnes ztišíte, můžete k sobě „přitáhnout“ informace, které jste dlouho hledali. Tyto znalosti k vám nedorazí logickou cestou, ale jako náhlé záblesky pochopení nebo hluboké intuitivní vhledy.
- Romantika bez logiky: Pokud řešíte složitý problém v partnerském vztahu, odložte dnes rozum stranou. Logické argumenty budou v energii Ryb a Saturnu selhávat. Spolehněte se na to, co cítíte „v břiše“. Intuice vám pomůže vyřešit krizi způsobem, který by vás racionálně nikdy nenapadl.
Magie slova a přivolání lásky
1. lunární den je spojen s rozkvětem lotosu a je považován za jeden z nejsvětlejších dnů pro duchovní práci.
- Bílá magie slova: Dnes mají slova obrovskou váhu. Upřímná modlitba, afirmace nebo jen nahlas vyslovené přání mohou mít okamžitý účinek. Pokud hledáte lásku, věnujte pár minut tichému rituálu- poproste vesmír o harmonický vztah. Čistý úmysl vyslaný v tento den dokáže pohnout osudem.