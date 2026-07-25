Lunární horoskop na sobotu 25. července: Kontrolu těla neodkládejte a peněženku nechte zavřenou
25. 7. 2026 – 8:50 | Magazín | Natálie Kozak
Měsíc přechází ze Střelce do Kozoroha a 11. i 12. lunární den přejí klidu, samotě a návratu k sobě. Sobota se hodí pro zdravotní kontrolu, rozumný pohyb a odpuštění staré křivdy, kterou už nechcete dál nosit v hlavě.
Měsíc během soboty přechází ze Střelce do Kozoroha a den se pohybuje mezi 11. a 12. lunárním dnem. Po pátečním silnějším tempu přichází chvíle, kdy se vyplatí stáhnout se z největšího provozu a nenechat si den rozkouskovat cizími plány. Sobota se hodí pro samotu, ticho, procházku mimo rušná místa, klidnější dopoledne doma nebo chvíli, kdy člověk konečně vypne telefon a zjistí, co se mu vlastně honí hlavou.
Střelec ještě může vytahovat chuť něco podniknout, Kozoroh ale přidá střídmost a potřebu řádu. Pokud máte v posledních dnech pocit, že jste toho moc naslibovali, moc řešili nebo příliš reagovali na ostatní, sobota může pomoci vrátit věci do přehlednější podoby. Ne přes velká předsevzetí, spíš přes obyčejný klid, dobrý spánek, uklizený stůl a odmítnutí programu, na který už nemáte sílu.
Lékařská kontrola dnes dává smysl
Den je vhodný pro lékařská vyšetření a diagnostické zákroky. Pokud vás delší dobu trápí bolest, únava, tlak, zažívání, kožní problém nebo jiný signál těla, sobota se hodí alespoň k tomu, abyste si sepsali příznaky a domluvili kontrolu. Kdo už termín má, může si připravit otázky pro lékaře, výsledky, seznam léků nebo poznámky, které by jinak v ordinaci zapadly.
Nejde o to hledat potíže tam, kde nejsou. Spíš nepřecházet věci, které se opakují. Kozoroh přeje praktičnosti, takže bude lepší udělat jeden konkrétní krok než večer znovu googlit stejné příznaky a nedojít k ničemu.
Odpuštění nemusí znamenat návrat ke starému pořádku
Sobota otevírá také téma starých křivd, hlavně těch, které pocházejí od blízkých lidí. Může se připomenout věta z rodiny, nedořešený spor s partnerem, nehezká poznámka od sourozence nebo situace, kdy jste se cítili přehlížení. Dnes může být snazší nechat část toho napětí odejít, aniž byste museli znovu probírat každý detail.
Odpuštění ale nemusí znamenat, že se všechno vrátí do původní podoby, mnohdy stačí přestat držet v sobě starou hořkost a zároveň si nechat hranici, kterou už nechcete znovu překročit. Pokud se rozhodnete napsat nebo zavolat, držte se jedné věci. Krátká klidná věta může udělat víc než dlouhé vytahování všeho, co se za roky nasbíralo.
Peníze dnes raději nechte v klidu
Dnešek není vhodný pro nakupování a utrácení za radosti. Právě o víkendu se snadno utratí peníze za maličkosti, které v danou chvíli zlepší náladu, ale za týden už jen leží doma. Pokud vás láká šperk, dekorace, oblečení nebo další věc „jen pro radost“, dejte si čas do zítřka. Jestli o ni budete stát i potom, rozhodnutí bude klidnější.
Akvamarínové šperky dnes mohou podpořit intuici, jemnější vnímání, soucit a něhu. Kdo má akvamarín doma, může ho vzít jako drobný detail k oblečení nebo ho nosit u sebe. Nejlépe ale bude působit v kombinaci s klidem, ne s přeplněným programem a nákupy ve spěchu.
Síla bez přepínání
Tělu dnes prospěje silový trénink v pohodovém tempu. Žádné závodění, žádné dokazování výkonu v horku. Stačí pomalejší posilování s vlastní vahou, stabilizační cviky, lehčí činky, práce se středem těla nebo sestava, po které se budete cítit pevněji, ne vyčerpaně. Vhodný bude ranní nebo večerní čas, voda po ruce a chladnější prostředí.
Sobota bude nejlepší pro ty, kteří nebudou sílu hledat v hluku. Vyšetření, klid, rozumný pohyb, méně utrácení a jedna stará křivda, kterou už není nutné nosit dál. Stačí málo, ale tentokrát by to mělo být skutečně vaše rozhodnutí.