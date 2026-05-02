Lunární horoskop na sobotu 2. května: Pozor na agresi a emoční výkyvy po úplňku

2. 5. 2026 – 5:24 | Magazín | Natálie Kozak

zdroj: ChatGPT
Den po úplňku bývá kritický a energie Štíra to jen potvrzuje. Zatímco dopoledne hrozí konflikty s cizími lidmi, odpoledne nabízí šanci na hluboké vnitřní zklidnění. Zjistěte, jaké techniky vám dnes pomohou udržet rovnováhu a proč se vyplatí obklopit se jen laskavými přáteli.

Dny bezprostředně následující po úplňku bývají pro lidskou psychiku velkou zkouškou a tato sobota nebude výjimkou. Energie jsou stále na vrcholu, ale jejich charakter se mění, místo expanze přichází potřeba zpracovat vše, co v nás úplněk vyvolal. Připravte se na den, který vyžaduje trpělivost a pevnou vnitřní kotvu.

Emoční nestabilita pod vlivem Štíra

Měsíc začíná svou ubývající fázi ve znamení Štíra, což odpovídá přechodu mezi 15. a 16. lunárním dnem. Tato konstelace s sebou nese silnou emoční nestabilitu. Pocity mohou být velmi intenzivní a pro mnohé z vás bude náročné udržet je pod kontrolou.

Na co si dát pozor v první polovině dne:

  • Cizí agrese: Až do oběda můžete čelit nepříjemným projevům nebo agresi ze strany cizích lidí. Nenechte se vtáhnout do konfliktů, které nejsou vaše.
  • Vlastní reakce: Uvědomte si, že vaše podrážděnost může být jen odrazem okolního napětí. Než odpovíte, zhluboka se nadechněte.

Cesta k rovnováze: Duchovno a klid

Aby vás dnešní náročné energie nesmetly, je potřeba aktivně vyhledávat klid a stabilitu. Sobota je ideálním dnem pro vnitřní práci a očistu mysli.

Doporučené aktivity pro tento den:

  • Duchovní praktiky: Četba inspirativní literatury nebo meditace vám pomohou najít nadhled.
  • Laskavá společnost: Vyhledávejte kontakt s lidmi, o kterých víte, že jsou slušní a laskaví. Pozitivní sociální vazby budou dnes působit jako balzám na duši.
  • Práce s podvědomím: Pokud jste zvažovali návštěvu psychologa nebo terapeuta, dnešní energie velmi přejí hlubokému vhledu do vlastního nitra.
  • Jóga a pohyb: Zaměřte se na ásany, které rozvíjejí smysl pro rovnováhu. Právě fyzická stabilita vám pomůže ukotvit tu psychickou. 
Fyzická regenerace a ochrana zdraví

Kromě psychického vypětí klade den po úplňku zvýšené nároky i na váš fyzický stav. Tělo může v této fázi reagovat únavou nebo pocitem těžkosti, což je přirozený důsledek energetického výdeje z předchozích hodin. Je to ideální doba pro detoxikaci a odpočinek. Vyhněte se náročným silovým tréninkům a raději zvolte aktivity, které podporují proudění lymfy a uvolnění svalového napětí. Dostatečný příjem čisté vody a bylinkových čajů pomůže tělu efektivněji vyplavit toxiny. Nezapomínejte, že po bouřlivém úplňku ve Štíru potřebuje váš organismus čas na zotavení, aby mohl v nadcházejícím období ubývajícího Měsíce opět načerpat novou sílu.

Natálie Kozak
Astro, vztahy, zákulisní šum. Trocha mystiky, trocha drbů – vše pod jedním perem.

