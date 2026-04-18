Lunární horoskop na sobotu 18. dubna: Proč dnes chamtivost může vyjít draho a jak přilákat peníze?
18. 4. 2026 – 8:15 | Magazín | Natálie Kozak
Měsíc začíná dorůstat a s ním i naše odhodlání. Proč se dnes vyplatí být proaktivní v práci, jak podpořit své zdraví pomocí drahých kamenů a proč je štědrost klíčem k úspěšnému jaru?
Máme tu první den po novoluní a s ním přichází i zcela nová energie. V sobotu se dorůstající Měsíc stále nachází v pevném a zemském znamení Býka, přičemž vstupujeme do 2. lunárního dne. Je to den, kdy se naše záměry začínají zhmotňovat a kdy vesmír testuje naši schopnost dávat i přijímat.
Po včerejším novoluní se energie začíná zvedat a my cítíme příliv sil. Klíčovým tématem dnešního dne je rovnováha mezi hromaděním a sdílením.
Zákon štědrosti: Klíč k vaší peněžence
Dnešní den funguje jako energetické zrcadlo pro vaše finance.
- Pozor na chamtivost: Pokud se dnes budete křečovitě držet každé koruny nebo odmítnete někomu pomoci z čistého sobectví, můžete si zablokovat tok peněz na celé příští období. Chamtivost v 2. lunárním dni působí jako brzda pro budoucí zisky.
- Štědrost otevírá dveře: Buďte velkorysí k sobě i k ostatním. I malý dar, upřímná pomoc nebo pohoštění přátel dnes vysílá signál hojnosti, který se vám mnohonásobně vrátí v podobě nových obchodních příležitostí.
Tělo v pohybu: Ideální čas na změnu
Býk nám dodává vytrvalost a 2. lunární den nám dává potřebný impuls k akci.
- Start diety: Pokud plánujete upravit svůj jídelníček nebo začít s hubnutím, dnešek je tím nejlepším dnem v měsíci. Tělo je nyní nastaveno na nové vzorce a změna návyků půjde snadněji než jindy.
- Fyzická aktivita: Nebojte se dnes zapotit. Intenzivní sport, práce na zahradě nebo proaktivní přístup k pracovním úkolům vám dnes přinesou pocit uspokojení a příval endorfinů.
Zdraví: Zuby a vnitřní rovnováha
Vliv Býka se tradičně spojuje s oblastí krku a čelistí.
- Zubní péče: Máte-li v plánu návštěvu zubaře nebo řešíte problémy s dásněmi, dnešní konstelace přeje úspěšnému ošetření a rychlému hojení.
- Ochrana kamenem: Pro dnešní den je ideálním průvodcem duhový achát. Tento kámen nejen mírní strach z bolesti zubů, ale podle lunární tradice pomáhá předcházet usazování škodlivých látek v těle (působí jako prevence proti tvorbě ledvinových či žlučových kamenů).
Sobota v energii Býka nám připomíná, že hojnost není jen o tom, kolik věcí vlastníme, ale jak volně necháváme energii proudit skrze nás. Pokud dnes dokážete překonat vnitřního „skrblíka“ a s radostí investujete čas nebo prostředky do druhých, vytvoříte si pevný základ pro prosperitu v celém nadcházejícím měsíci. Využijte tento den k tomu, abyste zaseli semínka budoucího úspěchu- ať už v podobě nových návyků, nebo dobrých skutků.