Lunární horoskop na sobotu 14. února: Oprašte staré plány- dnešní konstelace vrací do hry odložené projekty
14. 2. 2026 – 8:33 | Magazín | Natálie Kozak
Nehledejte rady u ostatních, dnes je nejlepším učitelem vaše vlastní intuice. Hvězdy slibují den plný „aha-momentů“ a nečekaných řešení. Přečtěte si, jak se naladit na energii Stromu poznání a najít v sobě klid i uprostřed víkendu.
Sobotní den bude probíhat pod taktovkou hluboké vnitřní moudrosti. Zatímco vnější svět může být hlučný, hvězdy radí obrátit pozornost do svého nitra. Právě tam dnes naleznete odpovědi na otázky, které vás už dlouho trápí.
Energie dne: Síla intuice a Strom poznání
Aktuálně se nacházíme v 27. lunárním dni, kterému vládne symbol Stromu poznání. Měsíc nadále ubývá v zemském znamení Kozoroha, což vytváří fascinující kombinaci. Kozoroh dodává stabilitu a pragmatismus, zatímco 27. lunární den mimořádně zostřuje intuici.
Dnešní vhledy mohou být natolik silné, že i ti z vás, kteří se obvykle spoléhají výhradně na logiku, pocítí záblesky intuitivního vědění. Naslouchejte svému vnitřnímu hlasu, může vám pomoci vyřešit vleklé záležitosti doslova „sám od sebe“.
Práce a finance: Čas pro návrat k vizím
I když je sobota, pro ty z vás, kteří se věnují profesním záležitostem, je to den s velkým potenciálem. Pokud máte v šuplíku odložené projekty, na které dosud nebyl ten správný čas, dnes je ideální chvíle je oprášit a znovu uvést do pohybu.
V profesní sféře budou mimořádně úspěšné tyto aktivity:
- Marketing a reklama: Den přeje prezentacím a oslovování veřejnosti.
- Budování image: Jakékoliv kroky směřující k vylepšení dobrého jména- ať už jde o vaši osobní značku, nebo o image celé organizace- se setkají s pozitivním ohlasem.
- Veřejné vystupování: Pokud dnes musíte mluvit před lidmi, vaše slova budou mít váhu a přirozenou autoritu.
Zdraví a životní styl
Energie Stromu poznání vybízí ke klidným aktivitám. Je to den vhodný pro studium, četbu nebo rozjímání v přírodě. Fyzicky se můžete cítit stabilní díky vlivu Kozoroha, ale nezapomínejte na duševní hygienu. Intuitivní naladění vyžaduje prostor a ticho, proto si během dne najděte chvíli jen pro sebe, abyste nepřeslechli důležité vnitřní sdělení.