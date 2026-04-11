Lunární horoskop na sobotu 11. dubna: Ohnivá znamení v ohrožení! Proč se dnes raději vyhnout alkoholu a večírkům?
11. 4. 2026 – 7:08 | Magazín | Žaneta Kaczko
Měsíc přechází do Vodnáře a přináší chuť riskovat. Zjistěte, kdo by měl dnes držet své vášně na uzdě, proč naplánovat cvičení na ráno a jak přečkat tento kritický lunární den v klidu.
Sobota 11. dubna přináší dynamický a poněkud nevyzpytatelný energetický koktejl. Ubývající Měsíc se loučí se střízlivým Kozorohem a přechází do svobodomyslného Vodnáře, zatímco se láme 23. a 24. lunární den. Tato kombinace vytváří silné pnutí mezi potřebou řádu a náhlou touhou všechno rozbít a začít znovu.
Přechod Měsíce z Kozoroha do Vodnáře mění "pravidla hry"- ze světa povinností nás to táhne k rebelii a nezávislosti. 23. lunární den je navíc symbolem "krokodýla", což naznačuje, že pod povrchem mohou vřít emoce, které mají tendenci nečekaně vybuchnout.
Ohnivá znamení pod tlakem: Beran, Lev a Střelec
Dnešek bude nejvíce testovat trpělivost ohnivých znamení.
- Volání divočiny: Berani, Lvi a Střelci budou pociťovat téměř neodolatelnou touhu po dobrodružství a riskování. Pozor ale na to, že tato energie je dnes "falešná"- není to odvaha, ale spíše vnitřní neklid, který může vést k neuváženým činům.
- Doporučení: Pokud cítíte, že musíte něco podniknout, raději si běžte ráno zaběhat nebo se věnujte fyzické práci. Vyhněte se hazardu, extrémním sportům a situacím, kde jde o všechno.
Společenský útlum a emoční hygiena
I když nás Vodnář láká mezi lidi, lunární den radí pravý opak.
- Omezte kontakty: Dnes je nejlepším řešením mírná izolace. Společenské interakce a hromadné akce mohou vyvolávat napětí a zbytečné konflikty. Lidé mohou být dnes více kritičtí a agresivní.
- Stop alkoholu: Pro dnešní den platí striktní varování před alkoholem. Místo uvolnění by vám přinesl spíše ztrátu kontroly a probudil by agresi. Raději vsaďte na čistou vodu nebo bylinkové čaje, které zklidní váš nervový systém.
Harmonie dne: Kdy co plánovat?
Abyste z dnešních protichůdných energií vytěžili maximum, je důležité správné načasování:
- Dopoledne pro tělo: Fyzickou aktivitu, úklid nebo sport směřujte na brzké ranní a dopolední hodiny. Tělo má v tuto dobu nejvíce síly a pohyb vám pomůže odplavit ranní neklid.
- Odpoledne pro peněženku: Pokud musíte řešit finanční záležitosti, nákupy nebo plánování rozpočtu, počkejte na odpoledne. Energie se mírně ustálí a vaše rozhodování bude racionálnější.
- Večer pro klid: Večer využijte k transformaci vnitřní síly. 24. lunární den je dnem "medvěda" a stavby- je to čas, kdy můžete položit základy pro své budoucí plány, ale v tichosti a o samotě.