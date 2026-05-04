Lunární horoskop na pondělí 4. května: Den vyjednávání a mistrovských kompromisů
4. 5. 2026 – 7:15 | Magazín | Natálie Kozak
Start týdne nám přináší vzácnou šanci vyřešit i ty nejnáročnější spory. Pod vlivem 17. lunárního dne se z nás stávají mistři kompromisu. Zjistěte, jak využít pondělní energii k uzavření férových dohod.
Vstup do nového týdne se ponese v duchu hledání rovnováhy a vzájemného porozumění. Pondělí ovládne energie, která přeje všem, kteří dokážou naslouchat a hledat řešení výhodná pro obě strany. Pokud vás čekají důležitá jednání, ať už v práci, nebo v soukromí, hvězdy stojí při vás.
Síla diplomacie pod vlivem Střelce
Ubývající Měsíc se stále pohybuje v ohnivém znamení Střelce, což odpovídá 17. lunárnímu dni. Hlavním tématem tohoto období je schopnost vyjednávat takovým způsobem, aby se nikdo necítil poražený. Pondělí je dnem zrozených diplomatů, kteří dokážou uzavírat harmonické a spravedlivé dohody s dlouhodobým pozitivním účinkem.
-
Hledejte střední cestu: Vyhýbejte se extrémům v názorech i činech. Klíčem k úspěchu je dnes rovnováha.
-
Spravedlivé dohody: Pokud dnes uzavřete smlouvu nebo podepíšete dohodu, má velkou šanci na stabilitu a oboustrannou spokojenost.
Péče o tělo i společenský život
Kromě pracovních a diplomatických aktivit je pondělí mimořádně vhodné pro péči o vlastní pohodu. Energie dne podporuje fyzickou aktivitu i zkrášlování.
-
Pohyb a relaxace: Ideální čas pro fyzické cvičení, které vás nabije energií, nebo naopak pro masáže, které uvolní nahromaděné napětí.
-
Kosmetické procedury: Pokud jste plánovali návštěvu salonu nebo domácí pleťovou kúru, výsledky budou dnes nadmíru uspokojivé.
-
Společenské aktivity: Neuzavírejte se do sebe. Společenský kontakt vám dnes přinese radost a pocit sounáležitosti.
Romantika a vliv Jupiteru
V milostném životě může pondělí přichystat nečekaná překvapení. Zvláště ti, kteří mají ve svém osobním horoskopu harmonicky postavený Jupiter, by měli být ve střehu- pravděpodobně je čekají překvapivé události v romantické sféře, které mohou příjemně oživit jejich vztahy.
Pamatujte, že dnešek přeje těm, kteří kráčejí cestou míru. Usmívejte se, naslouchejte a hledejte shodu tam, kde ostatní vidí rozdíly.