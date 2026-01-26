Dnes je pondělí 26. ledna 2026., Svátek má Zora
Lunární horoskop na pondělí 26. ledna: Proč vám jeden dobrý skutek zajistí úspěšný týden

26. 1. 2026 – 7:39 | Magazín | Natálie Kozak

zdroj: Freepik.com
Pondělí nás nabádá k návratu k tomu, co je skutečně důležité. Zatímco dorůstající Luna v Býku podporuje stabilitu, devátý lunární den otevírá bránu k rodové síle. Přečtěte si, jaké aktivity vám dnes přinesou nejvíce energie a jak pomocí jednoduchých rituálů očistit své tělo i mysl pro nadcházející dny.

Vstup do nového týdne s sebou přináší silnou a stabilní energii. Měsíc se stále nachází v zemském souhvězdí Býka a my prožíváme devátý lunární den pod vlivem dorůstající Luny. Toto období nás nabádá k tomu, abychom se zastavili a uvědomili si, odkud čerpáme svou sílu. Je to den návratu k pilířům, které nás v životě drží pevně na zemi.

Síla rodiny a tradic

Dnešek je zasvěcen hledání stability a odolnosti. Vesmír nás vybízí, abychom se obrátili k „živé vodě“, tedy ke všemu, co nás vnitřně posiluje.

  • Rodina a rodokmen: Věnujte čas svým blízkým nebo se zajímejte o historii svého rodu. Poznání vlastních kořenů vám dnes dodá nečekanou energii a pocit bezpečí.

  • Uchování tradic: Oživte zvyky, které máte rádi. Právě kontinuita a vědomí sounáležitosti jsou dnes klíčem k vaší psychické odolnosti.

Síla dobrého skutku

Energie devátého dne výrazně zvyšuje naši potřebu pomáhat druhým. Pokud jste v poslední době váhali s nějakým altruistickým činem, dnes je ten správný čas.

  • Charita a pomoc: Ať už jde o finanční dar, nebo drobnou pomoc kolegovi, vaše štědrost bude vesmírem vysoce ceněna. Dobré skutky vykonané v tento den se vám v budoucnu vrátí v podobě vnitřní síly a radosti.

  • Altruismus: Odložte na chvíli vlastní ego a ptejte se, co můžete udělat pro své okolí. Síla, kterou tím získáte, vás ponese celým zbytkem týdne.

Zdraví a energie

Býk v kombinaci s devátým lunárním dnem klade důraz na péči o tělesnou schránku prostřednictvím přírodních elementů.

  • Pitný režim: Doporučuje se pít mnohem více tekutin než obvykle. Čistá voda dnes funguje jako mocný detoxikační nástroj, který doslova vyplavuje negativní informace z vašeho těla.

  • Jantar pro radost: Chcete-li si udržet vnitřní teplo a dobrou náladu i v lednovém chladu, ozdobte se šperkem z jantaru. Tento „zkamenělý sluneční svit“ vám pomůže uchovat si optimismus po celý den.

Tagy:
předpověď hvezdy planety Měsíc horoskop astrologie
Zdroje:
astro.com, cafeastrology.com, astrologyking.com
Profilový obrázek
Natálie Kozak
Astro, vztahy, zákulisní šum. Trocha mystiky, trocha drbů – vše pod jedním perem.

