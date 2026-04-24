Lunární horoskop na pátek 24. dubna: Spalte staré křivdy a vystupte ze stínu!
24. 4. 2026 – 6:59 | Magazín | Natálie Kozak
Pátek 24. dubna je dnem velké očisty. Do popředí se dostává síla živlu ohně a ambice Lva. Zjistěte, proč byste dnes měli vsadit na upřímnost a jak proměnit své organizační schopnosti v uznání od nadřízených.
Pátek se nese ve znamení silné energie Ohně a sebevědomého Lva. Je to ideální čas zazářit, ale také se zbavit všeho, co nás tíží. Dnešní den ovládá dorůstající Měsíc v ohnivém znamení Lva, přičemž se láme 7. a 8. lunární den. Lev v kombinaci s číslem osm přináší téma vnitřní proměny a očištění. Je to den, kdy můžeme spálit staré křivdy a začít s čistým štítem a novou ambicí.
Očista ohněm a prostor pro novou energii
Pátek je tradičně zasvěcen živlu ohně. Ten dnes nemá jen ničivou, ale především očistnou moc.
- Rituál se svíčkou: Pokud cítíte v kanceláři nebo doma napětí, zapalte bílou nebo zlatou svíčku. Plamen dokáže efektivně vyčistit prostor od negativity a pomůže vám se lépe soustředit.
- Vnitřní čistka: 8. lunární den je symbolem bájného Fénixe, který vstává z popela. Je to skvělý čas pro upřímnost k sobě samému a opuštění starých vzorců chování.
Ambice, charisma a kariérní vzestup
Luna ve Lvu nás všechny nutí být trochu více vidět. Touha po pozornosti a uznání bude dnes silná u většiny znamení.
- Hvězdy dne: Zejména Střelci, Lvi a Štíři dnes budou zářit. Vaše organizační schopnosti a přirozená autorita neuniknou vedení. Pokud máte v plánu prezentovat nový projekt nebo žádat o slovo, udělejte to dnes.
- Úspěch pro slušné: I když Lev přeje dravosti, 8. lunární den zdůrazňuje, že skutečného a trvalého úspěchu dnes dosáhnou jen ti, kteří hrají fér. Slušnost a morální integrita budou vaším největším aktivem.
Společenský život a zdraví
Páteční večer přímo vybízí k tomu, abyste nezůstávali doma.
- Nové známosti: Ideální den pro návštěvu vernisáží, večírků nebo networkingových akcí. Navazování kontaktů půjde samo, lidé k sobě budou dnes přitahováni silným charismatem.
- Pozor na tlak: Ohnivá energie může být náročná na kardiovaskulární systém. Lidé s vysokým krevním tlakem by se měli vyhnout nadměrnému stresu a kofeinu.