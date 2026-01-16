Dnes je pátek 16. ledna 2026., Svátek má Ctirad
Počasí dnes 1°C Mlha

Lunární horoskop na pátek 16. ledna: Co přináší dnešní vliv ubývajícího měsíce?

16. 1. 2026 – 8:36 | Magazín | Natálie Kozak

Lunární horoskop na pátek 16. ledna: Co přináší dnešní vliv ubývajícího měsíce?
zdroj: Gemini
Sledovat v Google Zprávách

Luna v závěru pracovního týdne vybízí ke zklidnění a nalezení pevného bodu. Zjistěte, proč byste se dnes měli vyhnout citrusům, na co si dát pozor při cvičení a jak vám symbol kotvy pomůže udržet rovnováhu v rozbouřené době.

Páteční energie nás vybízejí ke zklidnění a nalezení pevného bodu v sobě samých. Luna v tento den ubývá v ohnivém Střelci a postupně se přesouvá do zemského Kozoroha. Toto spojení přináší ideální příležitost k završení rozdělaných úkolů a k budování vnitřní stability. Symbolem tohoto dne je Kotva, která nám pomáhá udržet rovnováhu i v proměnlivém světě.

Atmosféra dne a doporučené aktivity

Dnešní 27. a 28. lunární den přeje rozjímání a vnímání krásy kolem vás. Pokud máte možnost, dopřejte si poslech relaxační hudby, která vám pomůže srovnat si myšlenky. Hvězdy radí odložit oficiální sňatky a důležitá úřední rozhodnutí na jindy. Rovněž se dnes vyhněte hlubokým psychoterapeutickým sezením, zejména těm, která využívají hypnotické techniky, vaše vědomí by mělo zůstat bdělé a jasné.

Horoskop
Magazín
Horoskop lásky 2026: Rok vášně, osudových zvratů a zkoušky ohněm

Zdraví a životní styl

V oblasti péče o tělo je dnes vhodné zvolit mírnější režim. Pokud cvičíte, dávejte si velký pozor na kotníky a holeně, které jsou v těchto dnech velmi zranitelné.

  • Strava: Zkuste z jídelníčku vyřadit citrusové plody, abyste zbytečně nedráždili trávení.
  • Péče o tělo: Vynechte dnes kontrastní sprchy nebo otužování, vaše tělo ocení spíše stabilní a příjemnou teplotu.
  • Darování krve: Pokud jste plánovali dárcovství krve, zvažte náhradní termín, dnešní konstelace pro tento zákrok není ideální.
Pocení
Magazín
Zázrak z kuchyně: Jablečný ocet pomáhá proti skvrnám i zápachu v podpaží

Živly a ochranné prvky

Práce s otevřeným ohněm je dnes bezpečná především pro ty z vás, kteří máte ve svém horoskopu silně zastoupen element Ohně (Beran, Lev, Střelec). Ostatní by měli být opatrní. Pokud hledáte způsob, jak si udržet dobrou náladu a vitalitu po celý den, sáhněte po šperku nebo amuletu ze selenitu. Tento kámen vám pomůže zachovat si klid a harmonii i v náročnějších situacích.

Tagy:
předpověď hvezdy planety Měsíc horoskop
Zdroje:
astro.com, cafeastrology.com, astrologyking.com
Profilový obrázek
Natálie Kozak
Astro, vztahy, zákulisní šum. Trocha mystiky, trocha drbů – vše pod jedním perem.

Předchozí článek

Nejhorší propadák v dějinách českých seriálů? Novinka se na obrazovkách udržela sotva pár okamžiků

Následující článek

Nakonec se odhodlala! Slavná moderátorka ukázala své první tetování: Je velké a výrazně růžové

Nejnovější články