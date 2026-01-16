Lunární horoskop na pátek 16. ledna: Co přináší dnešní vliv ubývajícího měsíce?
16. 1. 2026 – 8:36 | Magazín | Natálie Kozak
Luna v závěru pracovního týdne vybízí ke zklidnění a nalezení pevného bodu. Zjistěte, proč byste se dnes měli vyhnout citrusům, na co si dát pozor při cvičení a jak vám symbol kotvy pomůže udržet rovnováhu v rozbouřené době.
Páteční energie nás vybízejí ke zklidnění a nalezení pevného bodu v sobě samých. Luna v tento den ubývá v ohnivém Střelci a postupně se přesouvá do zemského Kozoroha. Toto spojení přináší ideální příležitost k završení rozdělaných úkolů a k budování vnitřní stability. Symbolem tohoto dne je Kotva, která nám pomáhá udržet rovnováhu i v proměnlivém světě.
Atmosféra dne a doporučené aktivity
Dnešní 27. a 28. lunární den přeje rozjímání a vnímání krásy kolem vás. Pokud máte možnost, dopřejte si poslech relaxační hudby, která vám pomůže srovnat si myšlenky. Hvězdy radí odložit oficiální sňatky a důležitá úřední rozhodnutí na jindy. Rovněž se dnes vyhněte hlubokým psychoterapeutickým sezením, zejména těm, která využívají hypnotické techniky, vaše vědomí by mělo zůstat bdělé a jasné.
Zdraví a životní styl
V oblasti péče o tělo je dnes vhodné zvolit mírnější režim. Pokud cvičíte, dávejte si velký pozor na kotníky a holeně, které jsou v těchto dnech velmi zranitelné.
- Strava: Zkuste z jídelníčku vyřadit citrusové plody, abyste zbytečně nedráždili trávení.
- Péče o tělo: Vynechte dnes kontrastní sprchy nebo otužování, vaše tělo ocení spíše stabilní a příjemnou teplotu.
- Darování krve: Pokud jste plánovali dárcovství krve, zvažte náhradní termín, dnešní konstelace pro tento zákrok není ideální.
Živly a ochranné prvky
Práce s otevřeným ohněm je dnes bezpečná především pro ty z vás, kteří máte ve svém horoskopu silně zastoupen element Ohně (Beran, Lev, Střelec). Ostatní by měli být opatrní. Pokud hledáte způsob, jak si udržet dobrou náladu a vitalitu po celý den, sáhněte po šperku nebo amuletu ze selenitu. Tento kámen vám pomůže zachovat si klid a harmonii i v náročnějších situacích.