Lunární horoskop na neděli 5. dubna: Nenechte žárlivost a podezřívavost zkazit sváteční pohodu
5. 4. 2026 – 7:35 | Magazín | Žaneta Kaczko
Neděle s sebou přináší zkoušku naší emoční stability. Proč je dnes smysl pro humor vaší nejsilnější zbraní proti protivníkům a proč byste se měli obloukem vyhnout alkoholu i starým předsudkům?
Dnešní sváteční den je prostoupen silnou energií Štíra, která sice přeje hloubce, ale zároveň může vynášet na povrch naše vnitřní nejistoty. Hlavními nepřáteli dnešního klidu jsou žárlivost, podezřívavost a předsudky. Je důležité si uvědomit, že to, co dnes vidíme jako chybu na druhých, může být jen zrcadlem našich vlastních nevyřešených pocitů.
Vztahy pod drobnohledem
Ve sváteční atmosféře rodinných setkání se snažte vědomě krotit jakékoliv projevy nedůvěry. 18. lunární den je kritický pro ty, kteří mají sklon k podezřívavosti.
- Emoční hygiena: Omezte žárlivost a nedovolte starým křivdám, aby narušily nedělní pohodu.
- Klíč k úspěchu: Pokud se dnes dostanete do střetu s někým, kdo s vámi nesouhlasí, vsaďte na otevřenost, takt a smysl pro humor. Právě tyto vlastnosti vám mohou zajistit vítězství i v profesních a podnikatelských záležitostech.
Zdraví a životní styl
Dnešní konstelace je velmi přísná na naše neřesti. Pokud jste včera úspěšně začali s odvykáním, dnes musíte svou vůli potvrdit.
- Kontraindikace: Alkohol, kouření a jakékoli hazardní hry jsou dnes přímo zakázány, protože by mohly mít na organismus i psychiku mnohem ničivější dopad než jindy.
- Péče o tělo: Trpíte-li chronickými potížemi jater nebo pohybového aparátu, hvězdy vám dnes doporučují poohlédnout se po alternativních léčebných metodách. Jemné bylinky nebo šetrná fyzioterapie mohou přinést nečekanou úlevu.
Zrcadlení duše: Proč nás dnes druzí provokují?
Osmnáctý lunární den je v astrologii často označován jako „den zrcadla“. Vše, co se vám dnes děje, a zejména lidé, které potkáváte, jsou odrazem vašeho vnitřního stavu. Pokud se setkáte s agresivitou nebo právě zmíněnou podezřívavostí, zastavte se a zeptejte se sami sebe, kde ve vás tyto pocity pramení. Energie Štíra vás sice může tlačit do defenzivy a snahy kontrolovat své okolí, ale skutečné vítězství dnes spočívá v sebeovládání.
Namísto toho, abyste podlehli nutkání prověřovat své blízké nebo hledat skryté významy v jejich slovech, využijte tento den k vnitřní transformaci. Pokud trpíte chronickými potížemi s játry, vnímejte to jako signál těla, že je čas propustit starý hněv a hořkost.
Alternativní medicína, jako je akupunktura nebo bylinné obklady, dnes může působit až zázračně, protože vaše tělo je mimořádně vnímavé k jemným podnětům. V profesní sféře se nebojte přiznat barvu; otevřenost odzbrojí i ty největší skeptiky a humor vám zase pomůže elegantně vykličkovat z jakékoli nepříjemné situace. Pamatujte, že dnes nejste obětí okolností, ale režisérem svého vnitřního klidu.