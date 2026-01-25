Lunární horoskop na neděli 25. ledna: Nedejte šanci strachu a falešným iluzím
25. 1. 2026 – 8:09 | Magazín | Natálie Kozak
Dnešek nás zavede do hlubin naší podvědomé mysli. Zatímco se Měsíc přesouvá do Býka, symbolem dne se stává Netopýr, který s sebou přináší riziko klamu a úzkosti. Zjistěte, proč je dnes nebezpečné manipulovat s ohněm, kterým potravinám se vyhnout a jak vám černé perly mohou pomoci odrazit negativní energii.
Neděle 25. ledna 2026 nás staví před jednu z nejnáročnějších zkoušek tohoto měsíce. Měsíc se přesouvá z akčního Berana do stabilního, ale v tento den nevyzpytatelného Býka. Vstupujeme do osmého lunárního dne, jehož symbolem je Netopýr. Tento den je charakteristický vysokým rizikem klamu, falešných představ a vnitřní nejistoty. Klíčem k úspěchu je nevěřit stínům kolem sebe, ale následovat své vnitřní světlo.
Pozor na iluze: den, kdy se mysl toulá v mlze
Dnešní konstelace přeje klamům. Můžete pociťovat bezdůvodnou úzkost, nevědomé strachy nebo obavy z budoucnosti. Je důležité si uvědomit, že většina těchto pocitů je pouze odrazem lunární energie a nezakládá se na realitě.
- Emocionální rovnováha: Pokud vás přepadne tíha, zkuste cestu odpuštění. Když dnes někomu upřímně odpustíte, přinese vám to hluboké duchovní očištění a nečekanou radost.
- Ochranný štít: Pro odražení negativních energií a „temných“ vlivů okolí se dnes doporučuje nosit šperky z černých perel. Pomohou vám udržet si odstup od cizích emocí.
Zdraví a strava: odlehčete svému tělu
Přechod do znamení Býka se často pojí s chutí k jídlu, ale dnes buďte velmi opatrní.
- Houby nechte v kuchyni: Dnešní doporučení je jasné- vyhněte se houbám. Jsou obzvláště těžko stravitelné a v kombinaci s energií Netopýra by mohly vašemu zažívání způsobit zbytečné potíže.
- Neuralgie: Trpíte-li na bolesti nervového původu, buďte v první polovině dne obezřetní. Příznaky se mohou dočasně zhoršit, proto si dopřejte dostatek tepla a klidu.
Bezpečnost a varování
Osmý lunární den je historicky spojován s nebezpečím ohně. Existuje zvýšené riziko nehod spojených s otevřeným ohněm, proto buďte v domácnosti i venku maximálně obezřetní. Raději se dnes vyhněte zapalování svíček nebo manipulaci s ohništěm.