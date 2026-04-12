Lunární horoskop na neděli 12. dubna: Pozor na chamtivost a prázdnou peněženku
12. 4. 2026 – 8:09 | Magazín | Žaneta Kaczko
Neděle nás podrobí zkoušce. Zjistěte, jak odolat lenosti, proč je dnes mlčení zlato a jaké tajné informace můžete získat, pokud budete pozorně naslouchat svému okolí.
Dnešek nás zastihuje v hloubavé a poněkud přísné energii. Ubývající Měsíc se pohybuje znamením Vodnáře a provází nás přelomem 24. a 25. lunárního dne. Zatímco Vodnář nás obvykle nabádá k rozletu a svobodě, dnešní lunární fáze nás nutí podívat se do zrcadla vlastních slabostí. Je to den, který prověřuje naši morální sílu a schopnost sebeovládání.
Z astrologického hlediska je tento den „duchovní očistou“. Vesmír nám nastavuje zrcadlo a skrze drobné impulsy nám ukazuje, kde se necháváme ovládat svými nižšími pudy. 25. lunární den je dnem želvy, moudrosti a samoty- učí nás, že méně je někdy více a že ty nejdůležitější bitvy se odehrávají v našem nitru.
Pasti dne: Lenost a chamtivost
Nedělní konstelace na nás připravila několik pastí, kterým nebude snadné odolat.
- Boj s vnitřním „stínem“: Můžete pociťovat nečekané návaly chamtivosti, zvýšenou chuť k jídlu nebo ochromující lenost. Tyto pocity jsou zkouškou. Místo toho, abyste jim podlehli, pokuste se je pozorovat jako nezaujatý divák. Uvědomění si vlastní negativity je prvním krokem k jejímu překonání.
- Finanční stopka: Pokud vás dnes „svrbí prsty“ a máte chuť utrácet nebo investovat, raději ruce pryč. Nakupování i jakékoliv finanční transakce jsou dnes pod vlivem nepříznivých aspektů. Jakékoliv rozhodnutí učiněné pod vlivem dnešní energie by se vám z dlouhodobého hlediska nevyplatilo.
Komunikace: Klíč k budoucí prosperitě
I když je den náročný na disciplínu, v oblasti mezilidských vztahů skrývá jeden vzácný poklad.
- Naslouchejte partnerovi: V rozhovorech s vašimi blízkými nebo obchodními partnery může dnes zaznít něco zásadního. Nejde o to, co říkáte vy, ale o to, co slyšíte. Mezi řádky se může skrývat nápad nebo informace, která v budoucnu výrazně zlepší vaši finanční situaci.
- Ticho jako lék: Pokud cítíte napětí, zvolte ticho. 25. lunární den přeje spíše vnitřnímu dialogu než prázdnému tlachání.
Zdraví a očista: Čas pro tělo i duši
Zatímco pro byznys je dnes zavřeno, pro vaše zdraví jsou dveře otevřené dokořán.
- Očistné rituály: Neděle je ideální pro detoxikaci. Ať už zvolíte lehčí stravu, návštěvu sauny nebo jen koupel s mořskou solí, vaše tělo vám poděkuje. Očistné procedury mají dnes dvojnásobný účinek a pomohou vám zbavit se i energetických nánosů z celého týdne.
- Uzemnění: Protože je Měsíc ve vzdušném Vodnáři, ale lunární den vyžaduje klid, nejlepším pohybem bude pomalá procházka v přírodě bez konkrétního cíle.