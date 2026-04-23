Lunární horoskop na čtvrtek 23. dubna: Dnes buďte lídrem, ne zbabělcem! Luna ve Lvu volá do akce
23. 4. 2026 – 8:28 | Magazín | Natálie Kozak
Čtvrtek nás testuje v našich morálních postojích. Lhaní a chamtivost jsou dnes tabu, zatímco odvaha a pravda vás mohou vynést až na vrchol. Proč jsou dnes vaše slova mocnější než jindy a jak se vyhnout pastem v podobě lži nebo zbabělosti?
Čtvrtek nám přináší silnou, až královskou energii. Měsíc se přesouvá z citlivého Raka do sebevědomého Lva, přičemž se láme 6. a 7. lunární den. Je to den transformace, kdy se z tichého vnímání přesouváme k akci a hlasitému projevu svých postojů.
Dnes se slova stávají činy. Přechod Luny do znamení Lva v nás probudí potřebu zářit, vést a být slyšet. Vesmír po nás ale dnes nechce jen prázdnou show, chce hlubokou integritu. Láme se chleba v otázkách spravedlnosti a osobních zásad.
Síla slova a lídrovství
1. lunární den je úzce spojen s magií slova. To, co dnes vypustíte z úst, má obrovskou váhu a schopnost se zhmotnit.
- Staňte se lídrem: Pokud pracujete ve veřejné sféře nebo vedete tým, dnes máte šanci získat si respekt a výrazně si vylepšit reputaci. Vaše vize budou mít sílu strhnout ostatní.
- Zákaz lži a chamtivosti: Energie dne je neúprosná k neupřímnosti. Lhaní, kličkování nebo projevování chamtivosti se vám dnes vrátí rychleji než jindy. Stůjte si za pravdou, i kdyby to mělo znamenat jít do konfliktu.
- Odvaha místo zbabělosti: Pokud jste se dlouho vyhýbali nepříjemnému rozhovoru, dnes je ten správný čas. Vyhýbat se řešení problémů by dnes bylo projevem slabosti, která by vás později mrzela.
Tělo v rovnováze: Jóga a vnitřní klid
S přechodem do Lva roste potřeba síly, ale i vnitřního řádu.
- Silová jóga: Ideální aktivitou pro dnešek je jóga, konkrétně pozice zaměřené na sílu paží (např. vrána nebo různé varianty prkna). Pomůže vám to ukotvit energii a pocítit vlastní sílu.
- Drahokamy pro klid: Pokud cítíte, že ve vás kypí horkokrevnost Lva, mějte u sebe safír nebo heliotrop. Tyto kameny pomáhají i těm nejvznětlivějším zachovat chladnou hlavu v krizových momentech.
Na co si dát pozor
Přechod z Raka do Lva může být emočně náročný. Zatímco ráno můžete být ještě zranitelní a citliví (dozvuky Raka), odpoledne už budete mít tendenci prosazovat své „já“ za každou cenu. Snažte se o spravedlivý přístup, buďte lídrem, ne tyranem. Když dnes propojíte svou vnitřní sílu s morálními principy, získáte si nejen respekt okolí, ale především klid ve své vlastní duši.