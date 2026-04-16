Lunární horoskop na čtvrtek 16. dubna: Temná Luna útočí na emoce. Co vám dnes chtějí říct vaše sny?
16. 4. 2026 – 8:05 | Magazín | Natálie Kozak
Stojíme v předvečeru novoluní, v čase, kdy je hranice mezi vědomím a podvědomím nejtenčí. Proč je dnes lepší mlčet, co sázet v zahradě a jakou moc má mléčný opál nad vaší nespavostí?
Čtvrtek nás přivádí na samý práh lunárního cyklu. Ubývající Měsíc v ohnivém Beranu se nachází v přechodu mezi 28. a 29. lunárním dnem, což je jedno z energeticky nejcitlivějších období měsíce. Stojíme v předvečeru novoluní, v čase takzvaného „temného měsíce“, kdy se staré definitivně uzavírá, aby uvolnilo místo novému.
Dnešní den je prostoupen tichem a vnitřním očekáváním. Přestože Měsíc v Beranu by za normálních okolností provokoval k akci, 29. lunární den, který patří k nejtěžším v měsíci, nás nabádá k opaku. Je to den očisty, odpouštění a přípravy na nový start.
Sny jako poselství z hlubin
Dnes sny mluví hlasitěji než slova. Právě v noci na čtvrtek a během dnešních odpočinkových chvil se vaše podvědomí pokouší o intenzivní komunikaci.
- Práce se sny: Věnujte pozornost symbolům, které se vám zdály. Nejsou to jen náhodné obrazy, ale důležité vzkazy o tom, co ve svém životě už nepotřebujete nebo čeho se podvědomě obáváte.
- Čisté myšlenky: Snažte se udržet si mentální hygienu. Vyhněte se sledování negativních zpráv a raději se obklopte klidem. Jasná mysl je dnes vaším největším spojencem.
Zahrada a rostliny: Sázet ano, darovat ne
I když je den před novoluním energeticky náročný pro lidi, pro přírodu je to čas přípravy na růst.
- Sázení: Pokud máte zahradu nebo pokojové rostliny, je dnes vynikající den pro jejich sázení. Rostliny zasazené v tento čas budou mít silné kořeny.
- Pozor na dary: Přestože je sázení příznivé, darování květin se dnes nedoporučuje. Darovaná rostlina by se nemusela u nového majitele dobře uchytit nebo by mohla přenést vaši aktuální únavu na druhého.
Konflikty: Mlčení je zlato (i když máte pravdu)
Beran v kombinaci s 29. lunárním dnem je výbušná směs. Lidé mohou být podráždění a situace mohou eskalovat bez zjevného důvodu.
- Vyhněte se hádkám: I když jste si stoprocentně jistí svou pravdou, dnes ji neobhajujte. Energie dne je nastavená tak, že jakýkoliv konflikt vyčerpá vaši drahocennou sílu a nepřinese žádné konstruktivní řešení. Raději se stáhněte do ústraní.
- Kámen pro náladu i spánek: Pokud se cítíte pod tlakem nebo vás trápí nespavost, sáhněte po mléčném opálu. Tento kámen pomáhá filtrovat negativní emoce, zjemňuje dopad 29. dne a přináší klidný, regenerující spánek.