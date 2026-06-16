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Lunární horoskop na 16. června: Dorůstající Měsíc v Raku obrací pozornost k domovu a blízkým

16. 6. 2026 – 8:57 | Magazín | Natálie Kozak

Lunární horoskop na 16. června: Dorůstající Měsíc v Raku obrací pozornost k domovu a blízkým
zdroj: ChatGPT
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Dorůstající Měsíc v Raku přináší den, kdy se pozornost obrací k rodině, přátelům a lidem, na kterých nám záleží. Někdo může potřebovat pomoc, jiný radu a někdo jen pocit, že na své starosti není sám.

Dorůstající Měsíc v Raku prochází 1. a 2. lunárním dnem a úterý se bude točit hlavně kolem lidí. Ne těch na sociálních sítích, ale těch skutečných. Může například přijít zpráva od kamaráda, který něco řeší, kolega vás požádá o laskavost nebo sousedka bude potřebovat odvézt k lékaři. Nic z toho vám nepřevrátí život vzhůru nohama, ale podobných situací může být během dne víc než obvykle. Nejde o to zachránit celý svět, spíš nebýt člověkem, který automaticky odpovídá: „Teď nemůžu.“

Někdo se po delší době ozve

Rak bývá spojovaný s rodinou, domovem a lidmi, které považujeme za své. Proto není vyloučeno, že se během dne ozve příbuzný, bývalý kolega nebo známý, se kterým jste delší dobu nemluvili. Nemusí jít o nic zásadního. Jeden telefonát nebo krátká návštěva ale mohou oživit vztah, který v posledních měsících ustoupil do pozadí.

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Horoskop mluví také o zdraví a tentokrát poměrně prakticky. Pokud už několik týdnů přemýšlíte o preventivní prohlídce, dentální hygieně nebo řešíte zub, který se ozývá jen občas, úterý je vhodný den přestat to odsouvat. Pokud jste poslední dobou přebíhali hlavně mezi autem, kanceláří a gaučem, krátká procházka vám udělá dobře.

Pozor na nákupy ze sentimentu

Úterý není vyloženě nepříznivé pro utrácení, ale emoce mohou mít větší slovo než obvykle. Pokud vás v obchodě nebo na internetu zaujme něco, co vám připomene dětství, dovolenou nebo člověka, kterého máte rádi, snadno sáhnete do peněženky. Ještě než kliknete na tlačítko „objednat“, položte si jednoduchou otázku: koupili byste si to i zítra?

Staré věci se připomenou

Při úklidu, hledání dokumentů nebo obyčejném otevření šuplíku můžete narazit na něco, co vás vrátí o několik let zpátky. Fotografii, dopis, zapomenutý kontakt nebo poznámku. Nemusí to změnit den, ale může to připomenout člověka nebo plán, na který jste v poslední době neměli čas myslet.

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Domů dřív než obvykle

Večer vás to nejspíš potáhne domů. Na hlučné podniky a dlouhé debaty nebude nálada. Mnohem lépe bude fungovat večeře s rodinou, návštěva u přátel nebo obyčejný večer na balkoně. Na dlouhé vysvětlování novým známým dnes nebude nálada. Zato společnost lidí, kteří vás znají léta, bude příjemná.

Tagy:
předpověď hvezdy planety Měsíc horoskop astrologie
Zdroje:
astro.com, cafeastrology.com, astrologyking.com
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Natálie Kozak
Astro, vztahy, zákulisní šum. Trocha mystiky, trocha drbů – vše pod jedním perem.

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