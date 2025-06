Luis de Funès proměnil svůj život v největší komedii století. Za grimasami se ale skrýval i strach

25. 6. 2025 – 8:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová

zdroj: osobnosti.cz Jeho tvář stačila na celý film, každý škub obočí, každý pohled i výbuch vzteku byl nezapomenutelný. |

Málokdo ví, že Luis de Funès prorazil až ve zralejším věku. A přesto se nesmazatelně zapsal do dějin filmu – neochvějnými, bleskově rychlými grimasami, které dokázaly rozesmát celé generace diváků. Jeho postavy byly věčně rozčílené, věčně v pohybu, ale nikdy prázdné. Do každé role totiž vložil kousek sebe. Vlastní prožitky a temperament vtiskl i do těch nejšílenějších scén, a právě proto působí jeho komedie nejen vtipně, ale i lidsky.

